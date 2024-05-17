В Новосибирске мама девочки, сломавшей спину в детсаду, выгораживает заведующую

В детском саду Новосибирска во время прогулки 5-летний ребенок упал с одного из игровых элементов и сломал позвоночник. ЧП произошло 13 мая в дошкольном учреждении, находящемся в Первомайском районе города.

По словам источника, знакомого с ситуацией, перепуганные воспитатели вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, позвонили заведующей, а после разговора с ней связались с матерью пострадавшей малышки.

— Сотрудники детсада долго не могли дозвониться до матери. Все это время ребенок мучился от боли и ждал. Мамочка приехала и отвезла его в травмпункт, — рассказала Infopro54 одна из родительниц.

По мнению родителей, чьи дети ходят в данное дошкольное учреждение, педагоги просто не решились брать на себя ответственность за произошедшее. А руководство садика решило замять ЧП.

Они считают, что на маму пострадавшего ребенка надавили: заведующая провела беседу с ней и просила не предавать случившееся на территории детсада огласке.

Женщина «пошла навстречу» и согласилась, приняв удар на себя. Возможно, что она просто опасается, что в дальнейшем отношение к ее дочке будет отрицательным. Кроме того, в этот детский сад ходит и ее старший ребенок. Теперь сибирячка уверяет, что дочь сломала спину на ее глазах, когда она пришла забрать ее домой.

— Это произошло при мне. Дочка не слушалась ни меня, ни воспитателя. Мы отвернулись буквально на секунду. Она взгромоздилась на один из игровых инструментов и, не удержавшись, рухнула на землю. Слухи о том, что до меня не могли дозвониться и не вызвали скорую — неправда. Я сразу же отвезла ребенка в травму. У нас компрессионный перелом под вопросом. Будем проходить диагностику, — сообщила она в родительском чате.

Сама заведующая дошкольного учреждения не считает произошедшее серьезным происшествием.

— Какое это ЧП? Это было при матери, она забрала своего ребенка. Воспитатель стоял на участке. Девочка полезла на счеты, не предназначенные для этого, и упала. После этого она шла нормально, визуально ничего не было видно, что ребенок что-то повредил. Мы бы вызвали скорую, — пояснила руководитель учреждения.

Собеседница также подчеркнула, что после произошедшего администрация детского сада составила соответствующий акт и направили его в Минобр и департамент образования города Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что на территории одного из детских садов Новосибирска, где гуляют дети, обрушился грунт. Родители воспитанников забили тревогу и подняли вопрос безопасности детей на собрании. По факту происшествия прокуратура начала проверку.