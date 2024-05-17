Воришка-модник попал в объективы видеокамер во время кражи в ТЦ Новосибирска

В Новосибирске полицейские разыскивают подозреваемого в краже вещей в одном из магазинов в ТЦ в Центральном районе.
По информации правоохранителей, 11 мая мужчина зашел в торговый зал, набрал вещей и, не расплатившись, покинул помещение, не вызвав подозрений сотрудников бутика.
Сумма ущерба от действий наглого шоппера составила более 20 тысяч рублей.
Вор-модник попал в объектив камер видеонаблюдения, установленных в бутике. На кадрах видно, как мужчина выбирает футболки и очки, примеряет и оценивающе крутится перед зеркалом.
То, что пришлось по вкусу, он прихватил с собой.
Правоохранители устанавливают местонахождение главного героя криминального ролика.
— Всем, кто располагает сведениями о личности и местонахождении подозреваемого, изображенного на фото и видео, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8-(383)-232-21-65, 8-960-779-52-62. Конфиденциальность гарантируется, — попросили помощи новосибирцев в ГУ МВД сибирской столицы.
Ранее редакция сообщала о том, что полицейские задержали в Новосибирске офисного вора. «Вычислить» злоумышленника удалось по ДНК, которую он обронил, убегая с места преступления.
Фото, видео предоставлено пресс-службой ГУ МВД НСО.
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