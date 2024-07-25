В Новосибирске дом-музей Юрия Кондратюка планируют открыть для посетителей в декабре

Реконструкция объекта культурного наследия «Дом, где работал Ю. В. Кондратюк» завершится в сентябре, сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска. Ожидается, что посетить музей жители и гости города смогут в декабре.

В 2017 году здание было признано аварийным и выведено из эксплуатации. Но благодаря участию в нацпроекте «Культура» появилась возможность музей реконструировать.

По словам мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, проведена большая работа, применены нестандартные решения, здание практически возведено заново.

— Инвестиции из федерального бюджета составили порядка 200 млн рублей. Из городского бюджета будут выделены средства на приобретение современного мультимедийного оборудования: интерактивных панелей с применением технологий дополненной реальности, — отметил глава города.

В ходе реконструкции дом сохранил исторический облик и оригинальные декоративные элементы фасада.

Генеральный директор подрядной организации ЗАО РСУ-5 «НГС» Михаил Голубев рассказал, что здание было построено из шлакоблоков, которые начали рассыпаться.

— Мы сделали бетонный фундамент, железобетонные перекрытия, кирпичные стены, это здание будет стоять много лет, — заключил Михаил Голубев.

Директор Музея Новосибирска Елена Щукина пояснила, что в музее будет четыре зала с постоянной экспозицией. Первый — будет посвящён новосибирцам и предприятиям города, связанным с космической отраслью. Второй — расскажет о жизни и деятельности Юрия Васильевича Кондратюка.