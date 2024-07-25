Спецтехника случайно сломала газопровод и оставила без газа 700 домов в Новосибирске

Благодаря прокуратуре восстановлена подача газа в 700 домах Первомайского района Новосибирска.
– ООО «Энергостройспектр» выполняло замену опор линии электропередачи. В ходе этих работ подземный газопровод был поврежден, что привело к приостановке подачи газа, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
В ситуацию вмешался прокурор района, который внес представление главе компании. В результате 4 сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности, а директор – к административной.
Но самое главное, что после контроля и внимания со стороны надзорного ведомства, газоснабжение жилых домов было возобновлено.
Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура проверит беседки и баню в водоохранной зоне под Новосибирском.
Источник фото: Freepik / Автор — rawpixel.com
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