Спецтехника случайно сломала газопровод и оставила без газа 700 домов в Новосибирске

Благодаря прокуратуре восстановлена подача газа в 700 домах Первомайского района Новосибирска.

– ООО «Энергостройспектр» выполняло замену опор линии электропередачи. В ходе этих работ подземный газопровод был поврежден, что привело к приостановке подачи газа, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

В ситуацию вмешался прокурор района, который внес представление главе компании. В результате 4 сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности, а директор – к административной.

Но самое главное, что после контроля и внимания со стороны надзорного ведомства, газоснабжение жилых домов было возобновлено.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура проверит беседки и баню в водоохранной зоне под Новосибирском.