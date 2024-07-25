Новосибирский юрист выбросил сандалии, которые носил 16 лет

Известный правозащитник Константин Зиновьев признался своим подписчикам в социальных сетях, что расстается с любимой парой обуви. Сандалии пришлось выбросить на мусорку. По этому поводу юрист написал трогательный пост в стиле Чехова.

― Многоуважаемые сандалии! Сегодня я прощаюсь с вами. Вы носили меня по Риму и Палермо, Кордове и Сантьяго, Каиру и Иерусалиму, Парижу и Вене, Брно и Брюгге, топтали мостовые Бангкока и Ангкор-Вата. Ваш молчаливый призыв к путешествиям не ослабевал на протяжении 16 лет, поддерживая бодрость, веру в лучшее будущее и воспитывая во мне все возможные идеалы. Можно было бы «сослать» на дачу, но увы ― к старости у них изрядно испортился характер. И если раньше в них без проблем можно было наматывать километры, то теперь они стали нещадно натирать ноги. В общем, всё как у людей, ― написал Константин на страничке в ВКонтакте.

Автор поста признался, что приобретал сандалии в Новосибирске. Столь долгую жизнь им обеспечила сезонность и регулярный ремонт.