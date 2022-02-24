В Новосибирске достраивают очистные сооружения для ливневки за 1,4 млрд рублей

В прибрежной зоне левобережья строится комплекс очистных сооружений стоков ливневой канализации.

— Мы создаём в городе Новосибирске систему ливневой канализации. У нас около 100 выпусков в реку Обь, нужно организовывать их очистку. Эти очистные сооружения будут принимать ливневые стоки не только с территории строящейся ледовой арены, парка и станции «Спортивная», а также с улиц Немировича-Данченко, Блюхера, проспекта и площади Карла Маркса. Для приема воды уже построен коллектор длиной почти 2 километра, — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Строительство очистных сооружений – обязательное экологическое требование для введения в эксплуатацию ледовой арены и всего комплекса, прилегающего к ней.

Комплекс поверхностного водоотвода включает в себя два крупных объекта: это коллектор протяжённостью 1,7 км и диаметром от 1,5 до 1,2 метра, который принимает стоки с улиц Блюхера, Немировича-Данченко, проспекта Карла Маркса. Коллектор смонтирован, сброс обеспечен по временной схеме. Второй объект — комплекс очистных сооружений. Объем очистных сооружений рассчитан на прием 10 тыс. кубометров воды, залповый выброс — 3900 литров в секунду. Предусмотрено пять этапов очистки, в том числе угольный фильтр и облучение ультрафиолетом, сообщает пресс-центр мэрии.

— Новосибирск — первый город за Уралом, который строит централизованные очистные сооружения ливневых стоков. Подобные сооружения есть только в Москве и Санкт-Петербурге. Технологическая схема, которая здесь будет применяться, будет немного отличаться, но в целом копирует очистную схему Санкт-Петербурга. Система очистных сооружений будет работать в автоматическом режиме, предусмотрено семь штатных единиц, которые будут следить за работой оборудования, — пояснил директор МП «МЕТРО МиР» Александр Мысик.

Стоимость строительства очистных сооружений — 1,4 млрд рублей. Основную часть составляют средства федерального бюджета, также задействованы областной и городской бюджеты. Запуск объекта запланирован на лето 2022 года.