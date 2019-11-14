Баганский район возглавил депутат заксобрания Виктор Бамбух

— На очереди у нас сейчас Терешков, — говорит Панферов. — Думаю, изберем его, когда пройдем все необходимые процедуры. Знаю, что Андрей Александрович Травников с ним разговаривал. На президиуме (Регсовета «Единой России». — Ред.) этот вопрос будет обсуждаться. Мы поступаем по закону: он занял первое место в территориальной группе, его и выдвигаем. До этого (После ухода Кудрявцева из заксобрания. — Ред.) у нас были прорехи в аграрном комитете, и нам нужен был человек, непосредственно работающий в сельскохозяйственном секторе. Поэтому мы так и поступили.

В настоящее время региональное руководство «Единой России» решает вопрос о том, кто займет освободившийся мандат регионального парламента. По партийным спискам на очереди за мандатом — известный новосибирский бизнесмен, председатель совета директоров АО «Сибирская хлебная корпорация» Дмитрий Терешков. Напомним, что Терешков уже дважды «пролетел» мимо освободившегося мандата заксобрания. Первый раз после избрания депутатом Госдумы Максима Кудрявцева, второй — после ухода из парламента теперь уже бывшего директора НМИЦ им. Мешалкина Александра Караськова. Однако сейчас шансы Терешкова стать областным депутатом возросли: с ним уже проводит предварительные переговоры глава областных единороссов, губернатор области Андрей Травников. Об этом в комментарии изданию сообщил первый заместитель секретаря партийного реготделения, первый вице-спикер заксобрания Андрей Панферов.

— Смущает, но есть определенные законные нормы, которые необходимо соблюсти, — говорит Панферов. — Я уверен, начиная разговор по поводу депутатства, мы ему скажем, что предстоит работать только в интересах партии «Единая Россия». Думаю, его к этому обяжет мандат. Он же не общественный деятель.

В то же время, по словам собеседника издания, его однопартийцев смущает факт связи Терешкова с мэрией, которую возглавляет лидер новосибирских коммунистов Анатолий Локоть. Напомним, что супруга бизнесмена — Анна Терешкова — 7 октября утверждена в должности вице-мэра. До этого чиновница возглавляла департамент мэрии по культуре, спорту и молодежной политике. Более того, по неофициальной информации, Дмитрий Терешков выступал одним из основных спонсоров избирательной кампании Анатолия Локтя на пост главы города.

Получить комментарий Дмитрия Терешкова на момент публикации материала изданию не удалось.

Что касается двойного статуса Бамбуха — руководителя местного отделения партии и главы района, то, по словам Панферова, это продолжение работы по укреплению партийной вертикали. В настоящее время местных единороссов и исполнительную власть на местах возглавляют Евгений Артюхов (Колыванский район), Владимир Шубников (Купинский), Андрей Новоторженцев (Коченевский), Николай Красников (Кольцово). В настоящее время областное руководство партии намерено продолжить этот тренд еще в нескольких районах области. Напомним, что на прошедшей на минувшей неделе делегаты областной конференции «Единой России» большинством голосов утвердили в статусе секретаря регионального отделения партии губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.