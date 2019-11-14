Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Баганский район возглавил депутат заксобрания Виктор Бамбух

У бизнесмена Дмитрия Терешкова появился третий шанс на мандат.
  • 14/11/2019, 16:00
Автор: Евгения Серёгина
Баганский район возглавил депутат заксобрания Виктор Бамбух
«Работать только в интересах «Единой России» Терешкова обяжет мандат».

В Баганском райсовете 24 депутата из 24, принимавших участие в избрании главы района, отдали предпочтение региональному парламентарию, директору АО «Ивановское» и лидеру баганских единороссов Виктору Бамбуху. Об этом сообщил его коллега по депутатскому корпусу и однопартиец Александр Кулинич на своей странице в соцсети. Вторым претендентом или, скорее, техническим кандидатом выступил на тот момент исполняющий обязанности главы района Юрий Говорун.

Преемник Александра Караськова приступил к депутатским обязанностям

В настоящее время региональное руководство «Единой России» решает вопрос о том, кто займет освободившийся мандат регионального парламента. По партийным спискам на очереди за мандатом — известный новосибирский бизнесмен, председатель совета директоров АО «Сибирская хлебная корпорация» Дмитрий Терешков. Напомним, что Терешков уже дважды «пролетел» мимо освободившегося мандата заксобрания. Первый раз после избрания депутатом Госдумы Максима Кудрявцева, второй — после ухода из парламента теперь уже бывшего директора НМИЦ им. Мешалкина Александра Караськова. Однако сейчас шансы Терешкова стать областным депутатом возросли: с ним уже проводит предварительные переговоры глава областных единороссов, губернатор области Андрей Травников. Об этом в комментарии изданию сообщил первый заместитель секретаря партийного реготделения, первый вице-спикер заксобрания Андрей Панферов.

— На очереди у нас сейчас Терешков,  говорит Панферов.  Думаю, изберем его, когда пройдем все необходимые процедуры. Знаю, что Андрей Александрович Травников с ним разговаривал. На президиуме (Регсовета «Единой России».  Ред.) этот вопрос будет обсуждаться. Мы поступаем по закону: он занял первое место в территориальной группе, его и выдвигаем. До этого (После ухода Кудрявцева из заксобрания.  Ред.) у нас были прорехи в аграрном комитете, и нам нужен был человек, непосредственно работающий в сельскохозяйственном секторе. Поэтому мы так и поступили.

Одним вице-мэром в Новосибирске может стать больше

Одним вице-мэром в Новосибирске может стать больше

В то же время, по словам собеседника издания, его однопартийцев смущает факт связи Терешкова с мэрией, которую возглавляет лидер новосибирских коммунистов Анатолий Локоть. Напомним, что супруга бизнесмена — Анна Терешкова — 7 октября утверждена в должности вице-мэра. До этого чиновница возглавляла департамент мэрии по культуре, спорту и молодежной политике. Более того, по неофициальной информации, Дмитрий Терешков выступал одним из основных спонсоров избирательной кампании Анатолия Локтя на пост главы города.

— Смущает, но есть определенные законные нормы, которые необходимо соблюсти,  говорит Панферов.  Я уверен, начиная разговор по поводу депутатства, мы ему скажем, что предстоит работать только в интересах партии «Единая Россия». Думаю, его к этому обяжет мандат. Он же не общественный деятель.

Получить комментарий Дмитрия Терешкова на момент публикации материала изданию не удалось.

Региональное руководство ЕР потеряло двух сенаторов и одного министра

Региональное руководство ЕР потеряло двух сенаторов и одного министра

Что касается двойного статуса Бамбуха — руководителя местного отделения партии и главы района, то, по словам Панферова, это продолжение работы по укреплению партийной вертикали. В настоящее время местных единороссов и исполнительную власть на местах возглавляют Евгений Артюхов (Колыванский район), Владимир Шубников (Купинский), Андрей Новоторженцев (Коченевский), Николай Красников (Кольцово). В настоящее время областное руководство партии намерено продолжить этот тренд еще в нескольких районах области. Напомним, что на прошедшей на минувшей неделе делегаты областной конференции «Единой России» большинством голосов утвердили в статусе секретаря регионального отделения партии губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Фото пресс-службы реготделения «Единая Россия»

Популярное с сайта

Новосибирские ученые запустили в работу «умные» накопители энергии большой мощности

Новосибирские ученые запустили в работу «умные» накопители энергии большой мощности

14/11/2019, 13:32
Устройство не просто запасает энергию и отдает ее в сеть, а само решает, в какое время и в каком количестве это делать в зависимости от задач, которые перед ним стоят.
Более 20 новосибирских экспортеров представляют производственный потенциал за границей

Более 20 новосибирских экспортеров представляют производственный потенциал за границей

14/11/2019, 11:17
В Социалистической Республике Вьетнам и Китайской Народной Республике проходят бизнес-миссии.
Фестиваль почти на год

Фестиваль почти на год

14/11/2019, 11:04
Олицетворением Транссибирского арт-фестиваля станет большое сообщество юбиляров, а концертная география сделает круг — вернется к площадкам первого фестиваля.

Актуальный разговор

Ключевые изменения в налоговом законодательстве, которые могут коснутся бизнеса в 2020 году, комментирует партнер юридического агентства «Курсив» Мария Ильяшенко.

«Не думаю, что режим самозанятых будут активно использовать для оптимизации налогообложения»

Все материалы
Новости

Бренд Parker обновил коллекцию ручек IM и вывел на рынок новые модели Jotter Originals

14/11/2019, 16:43

С начала года в Новосибирской области зарегистрировано 59 тысяч ипотечных сделок

14/11/2019, 16:20

В Новосибирске эко-шубы стали на 9% дороже

14/11/2019, 15:47

Предоставлять услуги ГЛОНАСС в Новосибирске будет один заказчик

14/11/2019, 14:41

Мэрия Новосибирска ищет место для театра Афанасьева

14/11/2019, 14:22

Новосибирские ученые запустили в работу «умные» накопители энергии большой мощности

14/11/2019, 13:32

Более 20 новосибирских экспортеров представляют производственный потенциал за границей

14/11/2019, 11:17

Фестиваль почти на год

14/11/2019, 11:04

Минсельхоз отдает предпочтение робот-фермам и крупным проектам

14/11/2019, 10:00

В Новосибирской области будет усилена борьба с теневым оборотом древесины

13/11/2019, 18:32

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Что Налоговый кодекс приготовил в новом году?

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска