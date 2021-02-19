Особенности ножей для суши

В Японии огромное количество уделяют таким ножам и там их можно встретить в широком ассортименте. У нас в стране также, в последнее время, ассортимент японских ножей значительно расширился, и поэтому настоящие повара могут рассчитывать на широкий выбор.

Ножи для приготовления суши — популярная категория товара, которая используется не только профессионалами поварами, но и обычными любителями приготовления блюд японской кухни.

В японской кухне внешний вид блюда очень важен, поэтому необходимо иметь все вспомогательные приборы, которые помогут сделать красивую нарезку.

Какие существуют виды ножей для суши?

Если говорить о всех японских ножах, то их существует огромное количество, поэтому в одной статье не перечислить.

Янагиба. Это специальный японский нож, который широко задействован в приготовлении японских блюд любого уровня сложности. Считается универсальным.

Дэба. Отличается широким и толстым лезвием, поэтому узнать его несложно.

Накири. Также используется в приготовлении суши, но режет овощи.

Говоря про особенности японских ножей для кухни, можно сказать, что производители тщательное внимание уделяют их форме и материалу изготовления. Главное — чтобы лезвие ножа было острым и при нарезании рыбное филе не отслаивалось.

По каким причинам японские ножи ценятся? По всему миру ходит слава о таких ножах, благодаря их качественному материалу производства, маленьким углом заточки. Такие приборы удобные, их очень удобно держать в руке, благодаря эргономичной рукоятке. Такие инструменты, по сравнению с европейскими аналогами, не вызывают усталости. Большинство инструментов выпускаются с односторонними заточками.

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