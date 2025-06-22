В Новосибирске грузовик вылетел на трамвайные пути и заблокировал движение

22 июня на улице Петухова возле жилмассива «Акатуйский» в результате столкновения грузового автомобиля с легковушкой оказались заблокированы обе полосы дороги в сторону Хилокской и трамвайные пути.

— Вся Петухова забита фурами и общественным транспортом, — сообщила редакции читательница.

С 15 июня в Новосибирской области действует ограничение для большегрузов, перевозящих тяжёлые грузы, при дневной температуре воздуха выше 32 градусов. Оно будет действовать до 31 августа. Исключение сделано для машин, которые перевозят продукты, лекарства или другие социально значимые грузы.

Ранее редакция сообщала, что региональная прокуратура выявила причину роста числа ДТП в Новосибирске.