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В Новосибирске грузовик вылетел на трамвайные пути и заблокировал движение

  • 22/06/2025, 16:06
Автор: Оксана Мочалова
В Новосибирске грузовик вылетел на трамвайные пути и заблокировал движение
Перекрыты и обе полосы дороги в сторону Хилокской

22 июня на улице Петухова возле жилмассива «Акатуйский» в результате столкновения грузового автомобиля с легковушкой оказались заблокированы обе полосы дороги в сторону Хилокской и трамвайные пути.

— Вся Петухова забита фурами и общественным транспортом, — сообщила редакции читательница.

В Новосибирске грузовик вылетел на трамвайные пути и заблокировал движение

С 15 июня в Новосибирской области действует ограничение для большегрузов, перевозящих тяжёлые грузы, при дневной температуре воздуха выше 32 градусов. Оно будет действовать до 31 августа. Исключение сделано для машин, которые перевозят продукты, лекарства или другие социально значимые грузы.

Ранее редакция сообщала, что региональная прокуратура выявила причину роста числа ДТП в Новосибирске.

Фото предоставлено читателем редакции, автор- Ольга К.

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Рубрики : Происшествия

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Теги : ДТП


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