Заявления в облизбирком подали первые кандидаты в депутаты горсовета Новосибирска

Первые кандидаты в горсовет Новосибирска подали документы в региональный облизбирком. Избирательная кампания стартовала 20 июня.

По данным Государственной автоматизированной системы «Выборы» (ГАС «Выборы») заявления на участие в выборах подали три самовыдвиженца: заместитель директора Института политики и технологий Михаил Большов (претендует на округ №45), самозанятый Роман Малоземов (округ №6) и индивидуальный предприниматель Игорь Языковский (округ №46).

Напомним, на заседании 45 сессии депутатов горсовета Новосибирске седьмого созыва была назначена дата выборов в совет восьмого созыва. Они пройдут в единый день голосования 14 сентября, а также в дополнительные дни — 12 и 13 сентября. Новосибирцам предстоит избрать 50 депутатов в одномандатных округах.

В мае стали известны результаты праймериз, который проводила «Единая Россия» для отбора кандидатов для участия в выборах в новый созыв. Их прошли 26 действующих депутатов горсовета. В ходе кампании проголосовали 11,7% избирателей. Конкурс на уровне горсовета составил почти шесть человек на место, сообщала пресс-служба реготделения партии.

Ранее редакция сообщала, что партия власти в июле выдвинет кандидатов на выборы в Новосибирской области.