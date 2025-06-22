Минстрой предложил повысить норматив стоимости метра жилья в Новосибирске

Минстрой РФ предложил увеличить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в Новосибирской области на третий квартал 2025 года с 114 189 рублей до 117 649 рублей (+3 460 рублей). Проект приказа размещен на федеральном портале проектов правовых актов.

В Сибирском федеральном округе самый высокий норматив планируется установить в Республике Алтай (156 797 рублей, на 974 рубля больше, чем во втором квартале), Республике Тыва (131 409 рублей, -437 рублей) и в части Красноярского края в Арктической зоне — (133 027 рублей, +1758 рублей). Самый низкий — в Кемеровской области (102 791 рубль, -221 рубль) и Алтайском крае (106 284 рубля, -674 рубля).

Показатели средней рыночной стоимости квадратного метра применяют при расчете социальных выплат (субсидий, единовременных денежных выплат, доплат к субсидиям и т.д.), а также льгот для покупки жилья или при закупках жилья для переселения из ветхого и аварийного фонда.

Напомним, по данным федерального портала «Мир квартир» средняя стоимость квартиры в новостройках Новосибирска в мае 2025 года снизилась на 0,3% и составила чуть больше 8 млн рублей. При этом цена за квадратный метр увеличилась на 0,1% (до 162 929 рублей). Основная причина — сокращение площади квартир.

Независимый аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев отмечает, что в городе стоимость квадратного метра в новостройках не растет уже два месяца. По его словам, строительный рынок в мегаполисе смещается в сторону вертикально-интегрированных структур с квартирами комфорт и эконом-класса. При этом возрастающая доля доступных квартир снижает среднюю цену по рынку.

Ранее редакция сообщала, что цена «квадрата» в новосибирской малогабаритной квартире выросла почти на 12%.