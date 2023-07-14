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Застройщиков, желающих построить апартаменты, станет меньше

  • 14/07/2023, 09:41
Автор:
https://ru.freepik.com/author/pressfoto
Участники рынка оценили принятые горсоветов Новосибирска инициативы, которые обязывают застройщиков апартаментов площадью более 30 кв метров возводить соцобъекты.

Депутаты горсовета города Новосибирска приняли сразу в двух чтениях проект нормативных документов, согласно которым гостиницы, апартаменты и комплексы апартаментов, которые возводятся в городе, теперь должны быть обеспечены социальными объектами в зависимости от средней площади номеров.

Заместитель руководителя департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска и главный архитектор города Александр Ложкин, в своем докладе уточнил, что изменения коснутся объектов, в которых средняя площадь номеров гостиниц или апартаментов более 30 кв. м, а также, если не менее 70% номеров имеют зоны для приготовления пищи. Он подчеркнул, что теперь к ним будут применяться расчетные показатели, которые аналогичны показателям, применяемым для жилой застройки.

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— Сегодня нет разделения на гостиницы и апартаменты. Это все называется объектами гостиничного обслуживания. Мы такую отсечку и предложили — средняя площадь номера. Если она меньше 30 кв. м, то действуют нормативы для гостиниц. Если больше, то применяются нормы для жилья. Рабочая группа продолжает работу, мы продолжаем искать более удачные способы. Я надеюсь, что будет сделана научно-исследовательская работа в этой части Минстроем. Ситуация острая. У нас возникают фактически жилые дома там, где их быть не должно, — отметил главный архитектор.

Кроме того, депутаты уточнили показатели минимального количества машиномест для парковки легковых автомобилей в непосредственной близости от объектов гостиничного обслуживания и предложили внести изменения в правила землепользования и застройки.

Директор юридической службы Группы «Мета» Юлия Якименко уверена, что эти изменения могут существенно повлиять на рынок:

— Те гостиницы, которые планировали существовать в рамках отельного бизнеса, будут иметь сложности в виде дополнительного числа машиномест (очевидно, что отельному бизнесу не нужно такое же количеств парковок как жилому дому, и тем более не нужна школа). А те гостиницы, которые строились для временного проживания на более длительный чем пара дней период, будут вынуждены строиться как жилые дома, с учетом всех требований к МКД, — говорит эксперт.

Апартаменты в Новосибирске: спрос рождает предложение

Апартаменты в Новосибирске: спрос рождает предложение

Соучредитель и коммерческий директор застройщика «Камея» Алексей Баев уточнил, что данная инициатива не затрагивает уже существующие проекты, которых появилось очень много за последнее время.

—  Я думаю желающих дополнить этот список апартаментов в Новосибирске и так осталось уже не много, вряд ли рынку будет требоваться ещё дополнительно большое количество апартаментов к тем, что уже запроектированы. Я думаю, что те, кто начал строительство апартаментов достроят их, а если и появятся новые проекты, да ещё и учитывающие эти нововведения, то их будет единицы.

Эксперт уверен, что нагружать гостиницы социальной инфраструктурой не очень логично. Для того, чтобы отсекать апартаменты как «псевдожильё» и способствовать развитию проектов качественных апарт-отелей, по его мнению, можно использовать другие барьеры.

Эксперт уверен, что изменения затруднят получение земель под строительство апартаментов и гостиниц.

— Считаю, что затруднит, так как дополнительная социальная нагрузка в любом случае связана с затратами застройщика. Мы это знаем по опыту жилищного строительства, которым занимаемся более 30 лет. Но я и не думаю, что будет большое число желающих строить апартаменты сейчас, — уверен он.

НДС на услуги застройщиков апартаментов: мнения участников рынка

НДС на услуги застройщиков апартаментов: мнения участников рынка

Оценить влияние на рынок еще одной инициативы депутатов горсовета, а именно сделать назначение земли «Гостиничное обслуживание» во всех зонах условно разрешенным видом, застройщики пока не берутся. Хотя, отмечают, что получить землю под строительства все же станет сложнее из-за необходимости прохождения процедуры общественных обсуждений.

— Пока рано утверждать, что количество проектов апартаментов критически сократится в городе. Однако, да, в процессе строительства апартаментов появилась дополнительная административная процедура, — говорит Юлия Якименко. — Процесс согласования ставит возможность применения условного вида разрешенного использования (ВРИ) выше воли застройщика — и только от его воли результат уже не совсем зависит.

Она добавляет, что процедура получения условного ВРИ законом регламентирована и не является непреодолимым препятствием — при наличии достаточного обоснования строительство гостиниц и апартаментов будет возможным.

— Дальше все будет зависеть от мэрии — как они будут рассматривать такие заявления застройщиков — насколько категоричен будет их подход и как они будут подходить к мнению общественности, достаточно ли для того чтобы заблокировать предоставление условного ВРИ будет одного немотивированного мнения «Я против строительства гостиницы в этом месте» (при, например, пяти голосах «Я за строительство гостиницы в этом месте» или при одном голосе «За»), — резюмировала Юлия Якименко.

Ранее редакция рассказывала, что застройщиков, которые занимаются возведением апартаментов по договорам долевого участия, могут обязать платить налог на добавленную стоимость. Подорожают ли апартаменты в случае очередных законодательных изменений и чем это чревато для рынка?

Фото: freepik.com, pressfoto

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирская область

Теги : КАМЕЯ Группа Мета апартаменты в Новосибирске


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