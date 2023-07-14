Застройщиков, желающих построить апартаменты, станет меньше

Депутаты горсовета города Новосибирска приняли сразу в двух чтениях проект нормативных документов, согласно которым гостиницы, апартаменты и комплексы апартаментов, которые возводятся в городе, теперь должны быть обеспечены социальными объектами в зависимости от средней площади номеров.

Заместитель руководителя департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска и главный архитектор города Александр Ложкин, в своем докладе уточнил, что изменения коснутся объектов, в которых средняя площадь номеров гостиниц или апартаментов более 30 кв. м, а также, если не менее 70% номеров имеют зоны для приготовления пищи. Он подчеркнул, что теперь к ним будут применяться расчетные показатели, которые аналогичны показателям, применяемым для жилой застройки.

Инвестиции в апартаменты: плюсы и минусы Рабочая группа продолжает работу, мы продолжаем искать более удачные способы. Я надеюсь, что будет сделана научно-исследовательская работа в этой части Минстроем. Ситуация острая. У нас возникают фактически жилые дома там, где их быть не должно, — отметил главный архитектор.

Кроме того, депутаты уточнили показатели минимального количества машиномест для парковки легковых автомобилей в непосредственной близости от объектов гостиничного обслуживания и предложили внести изменения в правила землепользования и застройки.

Директор юридической службы Группы «Мета» Юлия Якименко уверена, что эти изменения могут существенно повлиять на рынок:

— Те гостиницы, которые планировали существовать в рамках отельного бизнеса, будут иметь сложности в виде дополнительного числа машиномест (очевидно, что отельному бизнесу не нужно такое же количеств парковок как жилому дому, и тем более не нужна школа). А те гостиницы, которые строились для временного проживания на более длительный чем пара дней период, будут вынуждены строиться как жилые дома, с учетом всех требований к МКД, — говорит эксперт.

— Я думаю желающих дополнить этот список апартаментов в Новосибирске и так осталось уже не много, вряд ли рынку будет требоваться ещё дополнительно большое количество апартаментов к тем, что уже запроектированы. Я думаю, что те, кто начал строительство апартаментов достроят их, а если и появятся новые проекты, да ещё и учитывающие эти нововведения, то их будет единицы.

Соучредитель и коммерческий директор застройщика «Камея» Алексей Баев уточнил, что данная

Эксперт уверен, что нагружать гостиницы социальной инфраструктурой не очень логично. Для того, чтобы отсекать апартаменты как «псевдожильё» и способствовать развитию проектов качественных апарт-отелей, по его мнению, можно использовать другие барьеры.

Эксперт уверен, что изменения затруднят получение земель под строительство апартаментов и гостиниц.

— Считаю, что затруднит, так как дополнительная социальная нагрузка в любом случае связана с затратами застройщика. Мы это знаем по опыту жилищного строительства, которым занимаемся более 30 лет. Но я и не думаю, что будет большое число желающих строить апартаменты сейчас, — уверен он.

— Пока рано утверждать, что количество проектов апартаментов критически сократится в городе. Однако, да, в процессе строительства апартаментов появилась дополнительная административная процедура, — говорит Юлия Якименко. — Процесс согласования ставит возможность применения условного вида разрешенного использования (ВРИ) выше воли застройщика — и только от его воли результат уже не совсем зависит.

Оценить влияние на рынок еще одной инициативы депутатов горсовета, а именно, застройщики пока не берутся. Хотя, отмечают, что

Она добавляет, что процедура получения условного ВРИ законом регламентирована и не является непреодолимым препятствием — при наличии достаточного обоснования строительство гостиниц и апартаментов будет возможным.

— Дальше все будет зависеть от мэрии — как они будут рассматривать такие заявления застройщиков — насколько категоричен будет их подход и как они будут подходить к мнению общественности, достаточно ли для того чтобы заблокировать предоставление условного ВРИ будет одного немотивированного мнения «Я против строительства гостиницы в этом месте» (при, например, пяти голосах «Я за строительство гостиницы в этом месте» или при одном голосе «За»), — резюмировала Юлия Якименко.

Ранее редакция рассказывала, что застройщиков, которые занимаются возведением апартаментов по договорам долевого участия, могут обязать платить налог на добавленную стоимость. Подорожают ли апартаменты в случае очередных законодательных изменений и чем это чревато для рынка?