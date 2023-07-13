Хоккейный клуб «Сибирь» сыграет на новой арене в сентябре

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» начнет чемпионат КХЛ (2023/2024) 7 сентября уже в новом ледовом дворце спорта. Первым матчем может стать игра молодежных сборных России и Белоруссии. Об этом сообщает Atas.Info c ссылкой на министра физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

— Информацию по тестовым матчам мы получим в ближайшее время, до конца июля. Сейчас представители КХЛ совершают выезды на все объекты, проверяя их готовность к соревнованиям. Они приедут и в Новосибирск, но у нас нет никаких сомнений в успешной сдаче, — отметил Ахапов.

Напомним, что хоккейный клуб «Сибирь» начал переезд на новую арену. Отмечается, чтоВ подтверждение этому выложено видео на YouTube канале команды. В видео Снеговик собирает свои вещи смахивает слезу смотря на старую арену и прибывает на новую.

Хоккейный клуб «Сиби́рь» Новосибирск — команда по хоккею с шайбой из Новосибирска.Клуб основан в 1962 году, после объединения новосибирских команд «Динамо» и «Химик». Домашней ареной был ледовый дворец спорта «Сибирь», вместимостью 6 055 зрителя. С 2008 года выступает в Континентальной хоккейной лиге. Представитель Дивизиона Харламова Восточной конференции.

Ранее редакция сообщала о том, что после Дня города новосибирский парк Арена пришлось восстанавливать.