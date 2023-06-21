В Новосибирске ищут подрядчика для строительства канализационного коллектора для микрорайона Клюквенный

В Новосибирске объявлен аукцион на строительство канализационного коллектора в жилом квартале Клюквенный. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает муниципальное предприятие «Горводоканал».

Подрядчик должен будет уложить трубы, защитить существующие коммуникации, сделать насыпь и камеры.

Согласно документации, общая протяженность трассы проектируемого коллектора Ø800 составляет 2,4 тыс метров, в том числе 827 м в водоохраной зоне водных объектов. Общая продолжительность строительства составляет 17 месяцев, в том числе продолжительность работ в водоохранной зоне (работы ведутся с июня исключая период нереста с 20 апреля по 20 мая — в реке Обь со всеми притоками). Начало работ предусмотрено в 2023 году, период окончания работ — 2024 года.

Общая продолжительность эксплуатации составляет 50 лет.

Отмечается, что по выбранной трассе коллектор пересекает автомобильные дороги по ул. Березовая протяженность 6 м, ул. Краузе протяженность 10,86 м и проходит под автомобильной дорогой по ул. Кочубея до границы проектирования протяженность 26,87 м.

Кроме того, в проектной документации указано, что в зону строительства попадают зеленые насаждения, подлежащие вырубке.

— В водоохранной зоне на участке 1 вырубка деревьев предусмотрена на площади: 4 041,84 кв. метров, а также вырубка кустарника на площади 13 263,96 кв. метров. В том числе в водоохранной зоне вырубка деревьев предусмотрена на площади: 1 440,71 кв. метров, а также кустарника на площади 5 647,85 кв. метров. Общее количество вырубаемых деревьев, в результате лесосводки составит 1030 шт., — говорится в документе.

Начальная цена контракта — 368 млн рублей. Источник финансирования — средства заказчика.

Напомним, на территории Калининского района до 2033 года предполагается реализовать масштабный проект жилмассива «Клюквенный». Земельный участок для его строительства был передан из федеральной в областную собственность. На территории общей площадью 207 га будут построены 1 млн кв. м жилья трех уровней этажности, пять школ, три детских сада, поликлиника с подстанцией скорой помощи, спортивные, торговые центры, парки отдыха и зеленые зоны. Кроме того, на первом этапе проекта здесь будет сформирован образовательный кластер по концепции «детский сад – школа – СПО».

Рядом с поселком появится платформа городской электрички, которая сократит путь от главного вокзала до ТЦ «Нордмолл» до 15 минут. Улицы Красных Зорь и Богдана Хмельницкого продлят до «Клюквенного». От улицы Краузе до Красных Зорь построят трамвайную линию протяженностью 4,5 км. Сейчас реализуется первая очередь проекта.

Ранее редакция сообщала, что определились первые застройщики жилмассива «Клюквенный».