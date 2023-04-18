Определились первые застройщики жилмассива «Клюквенный»

Итоги торгов по жилмассиву «Клюквенный»

АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» подвело итоги торгов по выбору застройщиков на субаренду земельных участков в жилмассиве «Клюквенный». Напомним, роад-шоу проекта прошло в регионе в начале марта.

Как сообщили в «Агентстве развития жилищного строительства Новосибирской области» (АО «АРЖС НСО»), право застраивать территорию нового микрорайона получили ООО «СЗ ДСК КПД-Газстрой» (Новосибирск) — в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:35:41122:860 площадью 4,17 га и АО «Завод сборного железобетона № 6» (Омск) — в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:35:41122:849 площадью 5,09 га. По этим лотам было подано по одной заявке.

Общий размер платы, подлежащий внесению будущими застройщиками за право заключить договоры субаренды земельных участков, составил 835 миллионов рублей. Кроме того, 41,7 миллионов рублей будут не позднее 30 сентября 2023 года направлены застройщиками на восстановление прав «обманутых дольщиков» на территории Новосибирской области, пояснили в пресс-службе АРЖС.

— Застройщики получают земельные участки, обеспеченные всей инженерной и социальной инфраструктурой — это уникальные условия, максимально благоприятные для участников проекта. Мы удовлетворены итогами конкурса, однако видим, что самыми востребованными у застройщиков оказались земельные участки площадью не более 5 гектаров, то есть самые относительно небольшие земельные участки, предусмотренные для застройки жильем, — отмечает генеральный директор АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» Ашот Рафаелян. — В связи с этим в условиях изменившейся экономической ситуации и конъюнктурой рынка, в ближайшее время агентство доработает концепцию застройки микрорайона и проект планировки территории, после чего будут объявлены новые торги.

По данным Seldon Basis, ООО «СЗ ДСК КПД-Газстрой» создана в 2012 году в Новосибирске. Основной вид деятельности по ОКВЭД — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Уставной капитал компании 10 тысяч рублей. 75% уставного капитала компании принадлежит Ярославу Голко, 20% принадлежит Евгению Покровскому и 5% — Кириллу Покровскому. Генеральный директор Александр Кромм. Согласно отчетности за 2021 год, выручка компании составила 766,78 млн руб (в 2020 году — 104,83 млн рублей), чистая прибыль — 353,1 млн руб. (в 2020 году — 557 тысяч рублей). У компании 12 выигранных госконтрактов на общую сумму 94 млн рублей.

По итогам 2022 года ГК «КПД-ГАЗСТРОЙ» входила в тройку лидеров в региональном рейтинге, по версии ЕРЗ.РФ, по ткущему строительству. По итогам компании, входящие в группу, возводили 154,9 тысячи кв. м жилья. Причем 2,6 тысячи «квадратов» из них застройщик начал возводить в декабре 2022 года. Компания занимала 113 место среди всех российских застройщиков.

В марте 2022 стало известно, что «КПД-ГАЗСТРОЙ» планирует строить в Калининском районе ЖМ «Околица». Проект предполагает освоение 149 га земли.

АО «Завод сборного железобетона № 6» (АО «ЗСЖБ №6») создано в 1998 году в городе Омск. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставной капитал компании — 138,78тыс. рублей. Совладелец и директор компании — Юрий Гуринов. Компания имеет филиал в республике Казахстан и 10 дочерних организаций, среди которых «дочка» в Новосибирске. Согласно отчетности компании за 2021 год, выручка составила 2,9 млрд рублей ( в 2020 году — 2,1 млрд рублей), чистая прибыль 203,5 млн рублей (в 2020 году — 45,5 млн рублей).

Компания ЗАО «ЗСЖБ №6» ведет в Новосибирске строительство жилого микрорайона «Полет» и ЖК «Гранатовый». Участвовала в проекте по завершению строительства долгостроя по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/7 в рамках масштабного инвестиционного проекта.

Участки для комплексного развития территории

Напомним, на торги были выставлены следующие участки:

Условия выбора застройщиков

Критериями выбора организации в конкурсе глава АРЖС Ашот Рафаелян в марте называл следующие:

опыт работы застройщика на рынке не менее 3 лет;

ввод в эксплуатацию жилых домов за 3 года, предшествующих дате подаче заявки, общей площадью не менее 20 тысяч кв. м.

Критерии оценки заявок:

срок выплаты денежных средств на завершения проблемного объекта (не дольше 1 сентября 2023 года);

размер платы за право заключения договора субаренды;

срок внесения платы за право заключения договора субаренды

Судя по документации в лотах, рыночная стоимость участков варьировалась от 67 млн за га до 92 млн в зависимости от участка, арендная плата — от 218 до 460 тысяч рублей. При этом победители должны будут внести на решение проблемы обманутых дольщиков от 18 до 42 млн рублей.

Напомним, по словам Ашота Рафаеляна, освоение территории комплексного развития запланировано в три этапа. В ходе первого на территории планировалось построить 541 тысяча кв м жилья. На участке также планируется размещение двух детсадов, школы и поликлиники со станцией скорой помощи. В перспективе в жилмассиве «Клюквенный» планируется возвести более 1 млн кв. м жилья. Население жилмассива в прогнозном плане должно составить около 35 млн человек.

Ранее редакция сообщала о том, что в «Клюквенном» формируют образовательный кластер.