В Новосибирске из школы № 82 за полгода уволились 12 учителей, сообщает издание НГС. Педагоги называют причиной произошедшего конфликт с новым директором.

Департамент образования мэрии подтвердил информацию об увольнении и уточнил, что с 1 ноября по 5 июля школу № 82 покинули учитель математики (в связи с выходом на пенсию), учителя физкультуры, информатики, экономики, математики и два учителя начальных классов (сменили род деятельности), а также несколько учителей русского и иностранных языков (ушли в другую школу). В мэрии подчеркнули, что все увольнения были добровольными.

В 2022 году в школе сменился директор. На смену Елене Минаевой пришла Ольга Прасолова.

— На протяжении учебного года, с ноября 2022 по сегодняшний день, мне приходилось бороться за право работать в учебном заведении: в свой адрес я неоднократно получала угрозы о лишении меня классного руководства двух выпускных классов, мои достижения обнулялись, а компетенции подвергались деструктивной критике. Моя личность в роли классного руководителя неоднократно была унижена руководством школы в присутствии коллег, родительского сообщества и даже моих обучающихся, — рассказала изданию учитель английского языка и советник директора по воспитательной работе Юлия Воронкова.

Отмечается, что подобные посты в соцсетях оставили несколько учителей, уволившихся из школы.

Ольга Прасолова в комментариях журналистам сообщила, что учителя покинули школу по разным обстоятельствам. По ее словам, школа работает в штатном режиме и никаких внутришкольных конфликтов не было.

Ранее редакция рассказывала о конфликтной ситуации в гимназии №10, где за два месяца сменилось несколько директоров.