Новый иск по делу о конфликте в гимназии №10 Новосибирска

Светлана Манина, ребенок которой учится в гимназии №10, подала исковое заявление на учителя гимназии Наталию Браткову в Железнодорожный районный суд (документ имеется в распоряжении редакции, поступил в суд 15 июня). В заявление написано, что учитель якобы «порочит честь и достоинство» родительницы.

— Считаю, что сведения, опубликованные в чате родительского комитета, на тот момент 2А класса (17 февраля 2022 года), были распространены ответчиком (Наталией Братковой) и не соответствуют действительности, — пишет в заявлении Светлана Манина.

Также она заявила, что в интервью СМИ 13 октябрь 2022 года Наталия Браткова сообщила сведения не соответствующие действительности и порочащие честь и достоинство Светланы Маниной. После выхода статьи данные сведения были распространены среди неопределенного круга лиц.

Ранее редакция сообщала о том, что учительница гимназии №10 Новосибирска отсудила 100 тыс рублей по делу о клевете.