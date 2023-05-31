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В новосибирской гимназии №10 снова меняется руководитель

  • 31/05/2023, 14:51
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В новосибирской гимназии №10 снова меняется руководитель
Предыдущий директор проработала на должности около месяца.

Сегодня в соцсетях появилась информация о том, что директор гимназии №10 Ольга Голик, уходит с должности. Редакции Infopro54 эту информации подтвердил источник в мэрии Новосибирска. Официальный комментарий городского департамента образования по ситуации, будет завтра, сообщили Infopro54 в пресс-службе мэрии.

Напомним, в должность Ольга Голик вступила месяц назад, ее предшественница лишилась места из-за забастовки третьеклассников. В апреле этого года один из третьих классов в гимназии №10 практически в полном составе не вышел на учебу. Уроки были сорваны. Причиной стал конфликт одной из мам и учительницы. Остальные родители потребовали убрать ребенка конфликтующей мамы из класса.

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На минувшей неделе в гимназии возник новый конфликт. Родители, чьи дети учатся в гимназии №10 в центре Новосибирска, написали письмо (имеется в распоряжении редакции). Адресатами стали губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, министр образования региона Сергей Федорчук, глава департамента образования города Равиль Ахметгареев, и прокурор области Александр Бучман. Поводом для послания послужило сокращение в два раза часов английского языка в гимназии. По словам авторов письма, новый директор Ольга Голик сообщила, что приняла решение о сокращении учебных часов английского языка во всех классах с шести до трех часов в неделю. В ответ родители пригрозили забастовкой.

На пресс-конференции 30 мая заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин сообщил, что возникло недопонимание.

— Никаких решений по сокращению часов английского языка нет, отказа от углубленного изучения, деления на группы не принималось. Таких решений не принималось ни учредителем, ни самой образовательной организацией, — заявил чиновник. — Есть порядок принятия решений, которые касаются организации образовательного процесса. Образовательная программа, учебный план принимается педагогическим советом. Как мы понимаем, педагогический совет ратует за продолжение той системы обучения английского языка, которая уже сложилась. Решать будет педсовет, директор не может единолично сам принять такое решение

Щукин также напомнил об ответственности родителей за акции протеста — за препятствие детям в получении образования на них может быть наложена административная ответственность.

Ранее редакция сообщала о том, что школьников массово отправляют на военные сборы в Новосибирской области. 

Фото pixabay TaniaRose

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Рубрики : Власть Образование Город

Регионы: Новосибирск

Теги : смена директора гимназия №10


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