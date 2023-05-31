В новосибирской гимназии №10 снова меняется руководитель

Сегодня в соцсетях появилась информация о том, что директор гимназии №10 Ольга Голик, уходит с должности. Редакции Infopro54 эту информации подтвердил источник в мэрии Новосибирска. Официальный комментарий городского департамента образования по ситуации, будет завтра, сообщили Infopro54 в пресс-службе мэрии.
Напомним, в должность Ольга Голик вступила месяц назад, ее предшественница лишилась места из-за забастовки третьеклассников. В апреле этого года один из третьих классов в гимназии №10 практически в полном составе не вышел на учебу. Уроки были сорваны. Причиной стал конфликт одной из мам и учительницы. Остальные родители потребовали убрать ребенка конфликтующей мамы из класса.
На пресс-конференции 30 мая заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин сообщил, что возникло недопонимание.
— Никаких решений по сокращению часов английского языка нет, отказа от углубленного изучения, деления на группы не принималось. Таких решений не принималось ни учредителем, ни самой образовательной организацией, — заявил чиновник. — Есть порядок принятия решений, которые касаются организации образовательного процесса. Образовательная программа, учебный план принимается педагогическим советом. Как мы понимаем, педагогический совет ратует за продолжение той системы обучения английского языка, которая уже сложилась. Решать будет педсовет, директор не может единолично сам принять такое решение
Щукин также напомнил об ответственности родителей за акции протеста — за препятствие детям в получении образования на них может быть наложена административная ответственность.
Ранее редакция сообщала о том, что школьников массово отправляют на военные сборы в Новосибирской области.
Фото pixabay TaniaRose
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