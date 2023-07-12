У уехавшего из России экс-депутата Сергея Бойко* родился второй сын

— Эфира «Бойко* о главном» сегодня не будет. Моя главная новость одна, и она на фото (Новорожденный ребенок на руках у супруги. — Ред.). Михаил Сергеевич прекрасно ест и крепко спит, а Кристина Артемовна принимает поздравления, — сообщил 11 июля в телеграм-канале экс-депутат горсовета Новосибирска от коалиции «Новосибирск-2020» Сергей Бойко (*В апреле 2023 года включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. — Ред.).

У пары есть старший сын, который родился в апреле 2021 года.

В 2022 году дочь за границей родила Хельга Пирогова. Она также представляла в горсовете оппозиционную коалицию. Пирогова находится в межгосударственном розыске.

Напомним, на июньской сессии горсовета решением большинства депутатов у Сергея Бойко* и Хельги Пироговой были отозваны мандаты. Решение вступило в действие 4 июля. Через своих адвокатов Пирогова и Бойко* оспаривают это решение в суде.

Ранее редакция сообщала о том, что в горсовете Новосибирска нашли временную замену депутатам Бойко* и Пироговой.