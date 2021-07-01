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В Новосибирске к зиме создадут отделение фристайла

  • 01/07/2021, 17:51
Автор:
Новости Новосибирск
В первую очередь оно будет специализироваться на дисциплинах ски-кросс, хафпайп и биг эир.

— Новосибирская область обладает необходимыми условиями — климатом и инфраструктурой для развития фристайла. Инфраструктура горнолыжного комплекса «Горский» — это отличное место в шаговой доступности, которая подходит и для фристайла. Второй летний сезон сборная страны проводит тренировочные мероприятия здесь, на воздушной подушке. И для нас это большое преимущество, — отметил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов в ходе визита в Новосибирск.

Министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов сказал, что министерство готово оказать содействие в открытии отделения на базе одной из школ.

— Фристайл — это зрелищный вид спорта, у нас есть база, тренеры, есть спрос у детей на занятие этим видом спорта, поэтому в ближайшее время мы совместно с региональной Федерацией фристайла проработаем шаги, необходимые для появления отделения  в регионе, — добавил Ахапов.

В Новосибирской области в первую очередь планируется создать отделение фристайла  по дисциплинам ски-кросс, хафпайп и биг эир.

Региональная Федерация фристайла работает в Новосибирской области три года, за это время было проведено профилирование склона ГК «Горский» для слоупстайла, построена детская трасса ски-кросса и памп-трэк для тренировок детей, а также проведены детские любительские соревнования, напоминает пресс-служба правительства.

Сегодня на базе горнолыжного комплекса «Горский» уже действует муниципальная спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду и областная спортивная школа олимпийского резерва по сноуборду. Директор областной школы по сноуборду, старший тренер сборной Новосибирской области Антон Благовидов отмечает, что интерес к фристайлу у детей есть.  К тому же, некоторые спортсмены-горнолыжники уходят во фристайл и достигают высоких спортивных результатов именно в этом виде спорта.

Фристайл — вид лыжного спорта, входящий в программу зимних Олимпийских игр, соревнования проводятся под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). Этот вид спорта представляет собой спуск с горы на лыжах с одновременным выполнением акробатических элементов. Сегодня фристайл включает в себя семь олимпийских дисциплин: акробатику, командную акробатику, биг-эйр, могул, ски-кросс, слоуп-стайл, хаф-пайп и одну неолимпийскую: парный могул.

Фото из группы ГЛК «Горская»  Вконтакте

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Рубрики : Бизнес Туризм Спорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : фристайл спорт горнолыжный комплекс


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