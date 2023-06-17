КПРФ выдвинула Романа Яковлева кандидатом в губернаторы Новосибирской области

Делегаты XXIX отчетно-выборной конференции реготделения КПРФ путем тайного голосования приняли решение выдвинуть кандидатом в губернаторы Новосибирской области от партии депутата Заксобрания Романа Яковлева. Ранее его согласовала кадровая комиссия ЦК КПРФ. Других кандидатур на конференции озвучено не было.

— За Романа Яковлева проголосовало 62 делегата, против — 1, — подвел итоги тайного голосования председатель Счетной комиссии Сергей Мягков.

Напомним, решением июньской сессии регионального парламента Новосибирской области была назначена дата выборов губернатора — 10 сентября текущего года. Как ранее сообщалось, о планах по участию в предстоящей кампании заявляли действующий губернатор Андрей Травников, а также представители реготделений партии КПРФ и «Коммунисты России». На следующей неделе лидер новосибирских социалистов, депутат Государственной Думы РФ Александр Аксёненко также планирует представить широкой общественности кандидата в губернаторы от Новосибирского регионального отделения Партии «Справедливая Россия — За правду».

Ранее редакция сообщала о том, как политики оценивают предстоящие выборы губернатора.