В Новосибирске капитан катера получил травмы после столкновения с волнорезом

В Бердском заливе мужчина на катере врезался в волнорез. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ. Инцидент произошел на территории яхт-клуба.

— 53-летний мужчина с травмами доставлен в больницу, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что других людей на катере не было. Само судно получило незначительные повреждения.

Следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее редакция сообщала, что спасатели обнаружили мужчину, который упал с гидроцикла на Новосибирском водохранилище.