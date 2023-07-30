В Новосибирске капитан катера получил травмы после столкновения с волнорезом

В Бердском заливе мужчина на катере врезался в волнорез. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ. Инцидент произошел на территории яхт-клуба.
— 53-летний мужчина с травмами доставлен в больницу, — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что других людей на катере не было. Само судно получило незначительные повреждения.
Следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее редакция сообщала, что спасатели обнаружили мужчину, который упал с гидроцикла на Новосибирском водохранилище.
Фото: pixabay.com, addesia
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