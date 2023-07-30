Опрос по комплексному благоустройству кампуса НГУ провидится в Новосибирске

Власти Новосибирска проводят исследование общественного мнения о развитии и благоустройстве территории кампуса Новосибирского государственного университета. Об этом сообщает вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. Его могут пройти все желающие, но особенно важно мнение студентов и сотрудников НГУ, а также жителей Академгородка.

По ее словам, сейчас НГУ при содействии архитектурного бюро «Адаптик-А» готовит проект развития и комплексного благоустройства кампуса вуза.

Участникам исследования предлагается ответить на восемь вопросов, в том числе, о текущем состоянии территории, о том, как она используется летом и зимой, и что на ней ценного.

Напомним, кампус будет построен в рамках национального проекта «Наука и университеты» уже в 2024 году.

Первая очередь проекта кампуса НГУ предполагает строительство трех объектов — учебного корпуса и досугового центра физико-математической школы НГУ, а также общежитий НГУ на 690 мест. Вторая очередь предполагает строительство корпуса поточных аудиторий с проектным центром и научной библиотекой, научно-исследовательского центра и учебно-научного центра Института медицины и психологии В. Зельмана. Общая площадь застройки составит свыше 78 тыс. кв. м.

Опрос можно пройти по ссылке.

Ранее редакция сообщала, что Главгосэкспертиза согласовала проект нового кампуса в НГУ.