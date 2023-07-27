Спасатели обнаружили мужчину, который упал с гидроцикла на Новосибирском водохранилище

Новосибирец, которого водолазы искали четыре дня, обнаружен без признаков жизни на поверхности Новосибирского водохранилища и передан сотрудникам правоохранительных органов. Спасательного жилета на нём не было. Об этом сообщает МЧС по Новосибирской области в Вконтакте.

— За время усиленных поисков обследовали более 46 кв.км акватории и прибережной зоны на катере, 68 900 кв. метров дна водохранилища на глубине до 6 метров при 13 водолазных спусках, — говорится в сообщении.

Напомним, что 23 июля мужчина упал с гидроцикла на Новосибирском водохранилище.

Ранее редакция сообщала о том, что водолазы МЧС России третьи сутки ищут пропавшего мужчину в Новосибирском водохранилище.