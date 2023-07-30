Бастрыкин взял на контроль жилищный вопрос девушки-сироты из Колывани

Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о необеспечении сироты жильем в Новосибирской области. Сообщили в СК России по Новосибирской области.

Проверка проводится по обращению девушки-сироты из поселка Колывань Новосиьирской области. Она состоит в очереди на получение жилья с 2012 года, но до сих пор ее права не реализованы.

— Обратившаяся с четырехмесячным ребенком вынуждена арендовать квартиру за счет собственных средств, что ставит ее семью в затруднительное материальное положение. Обращения в уполномоченные органы результатов не принесли, — говорится в сообщении.

Руководитель СУ СК России по Новосибирской области Евгений Долгалев представит доклад о ее предварительных и окончательных результатах, а также о проделанной работе по восстановлению жилищных прав обратившейся.

Ранее редакция сообщала, что уголовное дело из-за мусорного полигона под Новосибирском возбудят по указанию Бастрыкина.