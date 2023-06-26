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В горсовете Новосибирска нашли временную замену депутатам Бойко* и Пироговой

  • 26/06/2023, 17:20
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В горсовете Новосибирска нашли временную замену депутатам Бойко* и Пироговой
До проведения довыборов на этих территориях.

Исполнять депутатские обязанности на округах депутатов от коалиции «Новосибирск 2020» Сергея Бойко*(*В апреле 2023 года включен Минюстом  РФ в реестр иностранных агентов. Ред.) и Хельги Пироговой (находится в межгосударственном розыске) будут их коллеги с соседних округов до проведения довыборов на этих территориях. Так округ Сергея Бойко* в Центральном районе временно отходит в «юрисдикцию» председателя комиссии по муниципальной собственности единоросса Сергея Бондаренко. Округ Хельги Пироговой передаётся председателю комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству, коммунисту Андрею Любавскому. Об этом сообщается в телеграм-канале коалиции по итогам заседания комиссии горсовета по местному самоуправлению.

Напомним, что июньской сессии предстоит рассмотреть вопрос о досрочном лишении мандатов указанных депутатов-коалиционеров. Поводом для этого, по информации городской прокуратуры, стали не предоставленные ими сведения о доходах.

Сергей* и Хельга передали декларацию через помощников, администрацию губернатора такое не устроило, утверждают со своей стороны в коалиции.

Напомним, что, если бы в горсовет не поступило письмо от прокуратуры с требованием по указанной причине досрочно лишить коалиционеров полномочий, они бы рисковали «размандатиться» в сентябре текущего года. Согласно изменениям федерального законодательства, пропуски депутатом заседаний горсовета на протяжении полугода и более становятся основанием для досрочного прекращения его полномочий. В случае Сергея Бойко* и Хельги Пироговой, в сентябре как раз бы подошёл этот срок. При этом, по информации от председателя горсовета Дмитрия Асанцева, оба депутата уже уведомили, что на июньской сессии также присутствовать не будут: Бойко* по причине зарубежной командировки, Пирогова  ввиду декретного отпуска.

Пока неизвестна дата довыборов в случае, если депутатов-коалиционеров лишат мандатов на ближайшей сессии.

Выборы пройдут в течение года, сообщили корреспонденту Infopro54 в избирательной комиссии области. Комиссия, организующая выборы территориальная избирательная комиссия Центрального района города Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, как проходило заседание комиссии, рассмотревшей заявление прокуратуры.

Фото Коалицияи Новосибирск 2020

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : коалиция Новосибирск 2020 досрочное прекращение полномочий депутатов горсовет Новосибирск


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