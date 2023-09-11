На Кубани выявили вирус африканской чумы

В свиноводческом комплексе «Делимит» АО «Кубанский бекон» в Калининском районе специалисты выявили вирус африканской чумы свиней. В связи с чем на предприятии ввели карантин, угрожаемой зоной определили 10 км, передают «Краснодарские известия».

На месте оборудованы дезинфицирующие барьеры. В очаге работают 14 сотрудников госветслужбы Кубани и четыре единицы техники. Организована работа шести круглосуточных контрольно-пропускных постов.

Кроме того, в краевом оперштабе сообщили, что на территории Кущевского района с разрешения собственника уничтожат почти 78 тонн свиных субпродуктов, в которых ранее выявили генетический материал вируса АЧС, и продукции свиноводства, находившейся с ними в контакте.

Издание отмечает, что вспышки того же заболевания локализовали также в Брюховецком, Кущевском и Крыловском районах. Больных животных обнаружили на свинотоварных фермах «Импульс», «Агрокомплекс» им. Ткачева и «Степь» предприятия ЗАО «Новосергиевское».

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области выявлены случаи заражения домашних животных бруцеллезом.