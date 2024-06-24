Поджег коврики в подъезде: ГБР задержала пиромана в Новосибирске

В Новосибирске бойцы ГБР задержали пиромана, который с помощью огня пытался покинуть многоквартирный дом в Кировском районе. Инцидент произошел в 16-ти этажном жилом доме на улице Сержанта Коротаева ранним утром 24 июня.

Прибывший на место ЧП экипаж обнаружил в подъезде дома на первом этаже горящие половики и листовки. Среди горящих вещей лежал молодой человек в явно нетрезвом состоянии. Он бормотал что-то невнятное про закрытые двери и про западню.

— Юноша пояснил, что всю ночь был в гостях у приятеля, где они употребляли спиртное, а потом, когда он собрался уезжать, хозяин запер перед ним двери. Чтобы выбраться на улицу, ему, с его слов, пришлось поджечь коврики в подъезде, — рассказали в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия».

У сибиряка при себе была коробка из-под препаратов, меняющих сознание. Видимо, он принял «колеса» и те дали свой эффект. Гвардейцы потушили половики и передали пиромана полицейским.

Ранее редакция сообщала о том, что ГБР достали из цветочной клумбы в Новосибирске человека-червяка.