В Новосибирске компанию БКС оштрафовали за рекламу с деньгами в трёхлитровых банках

В Новосибирске Арбитражный суд оставил в силе постановление Федеральной антимонопольной службы России, оштрафовавшей на 100 тысяч рублей новосибирскую компанию «БрокерКредитСервис» за нарушение закона «О рекламе». Соответствующее решение размещено на сайте Арбитражного суда Новосибирской области.

Согласно материалам дела, зимой 2022 года на российских телеканалах: ТНТ, НТН-4, «Россия» и РБК транслировались рекламные ролики ООО «Компания «БрокерКредитСервис», в которых демонстрировались трехлитровые стеклянные банки с купюрами. Видеоряд сопровождается слоганом, в котором утверждалось, что «деньги в банках не растут, а в БКС растут». При этом потенциальным клиентам предлагалось скачать приложение компании для того, чтобы покупать акции без комиссии.

На данную рекламу в Федеральную антимонопольную службу от физического лица поступила жалоба. После рассмотрения она была признана обоснованной, так как в тексте клиенту гарантировался доход, а это запрещено. В итоге «БрокерКредитСервис» оштрафовали на 100 тысяч рублей. Брокеры из Новосибирска с этим решением не согласились и обжаловали его в арбитраже. Как указывала в своих пояснениях компания, под утверждением «Деньги в банках не растут, а в БКС растут» общество имело в виду, что деньги потребителей будут «работать» в ООО «Компания БКС». Помимо этого, компания утверждала, что «в визуальном ряде рекламы не демонстрировалось увеличение количества денег». Однако суд посчитал данные доводы не основанными на нормах права и не соответствующими действительности.

— Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что постановление ФАС России от 20.02.2023 № 08/04/14.3-9/2023 вынесено при наличии на то полномочий, в соответствии с действующим законодательством; материалами дела подтверждается совершение обществом вменяемого оспариваемым постановлением правонарушения, — говорится в документе.

Отмечается, что решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г.Тюмень) в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу.