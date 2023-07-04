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Юлия Пересильд, Регина Тодоренко, Катя Адушкина и другие звезды на премьере сериала «Библиотекарь»

  • 04/07/2023, 16:16
28 июня видеосервисы more.tv, Wink и телеканал РЕН провели закрытый показ сериала «Библиотекарь» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь». Городское фэнтези с Никитой Ефремовым пополнило линейки more originals и Wink Originals.
Проект по мотивам культового одноименного романа Михаила Елизарова представили: режиссер Игорь Твердохлебов, актеры проекта Михаил Тройник, Марина Ворожищева, Юлия Пересильд, Регина Тодоренко, Катя Адушкина и другие звезды на премьере сериала «Библиотекарь» Михаил Трухин, генеральный продюсер сериала Юлия Сумачева и генеральный директор more.tv Дмитрий Гранов.
Гостями показа стали Юлия Пересильд, Регина Тодоренко, Анна Котова, Влад Лисовец, Владимир Яглыч, Дарья Повереннова, Зара, Иван Добронравов, Иван Кокорин, Лиза Арзамасова, Аня Покров и Артур Бабич, Катя Адушкина и другие.
На премьере сериала «Библиотекарь» режиссер Игорь Твердохлебов рассказал о съемочном процессе:
«На съемках сериала у нас царила очень домашняя атмосфера. Ровно год назад мы почти в том же составе открывали съемочный период “Библиотекаря”, и, конечно, если бы каждый из команды не вложил частичку души и сердца, этого проекта не было бы».
Напомним, по сюжету актер-неудачник Алексей Вязинцев (Никита Ефремов) узнает, что при загадочных обстоятельствах был убит его отец. Алексей едет в Широнино, родной город отца, чтобы продать его квартиру, но вместо этого оказывается втянут в череду опасных событий. Местные жители верят, что книги давно забытого советского писателя Громова обладают магическими свойствами. Тайный мир читателей книг Громова поделен на Библиотеки, которые охотятся за книгами по всей стране. Вязинцеву предстоит стать частью одной из Библиотек, раскрыть секреты собственной семьи и отправиться на поиски самой редкой из магических книг — книги Смысла.
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Фото предоставлено рекламодателем
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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : телеком Ростелеком кино


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