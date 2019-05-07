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Покупателям квартир в домах «ПТК-30» рекомендуют обращаться в суд

По четырем жилым комплексам компании включены в реестр пострадавших граждан 283 человека.
  • 07/05/2019, 12:38
Автор: Юлия Данилова
Покупателям квартир в домах «ПТК-30» рекомендуют обращаться в суд
В 2018 году в региональных СМИ проходила информация, что в домах ГК «ПТК-30» в покупку квартир вложили средства около 4 тысяч граждан.

— Сегодня со стороны ПАО Банк «ФК Открытие» процедура банкротства в отношении ЗАО «ПТК-30» не открыта, но фактически мы идем по этому пути — банк будет действовать в рамках законодательных процедур, — сообщила на пресс-конференции в апреле старший вице-президент, управляющий филиалом «Сибирский» ПАО Банк «ФК Открытие» Ирина Демчук.

Она отметила, что проблемные активы, которые до санации находилась на балансе Банка «Открытие», сейчас переведены в ПАО «Банк Траст».

Залоговые квартиры дольщиков «ПТК-30» не будут выставляться на торги

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Напомним, в 2018 году Центробанк РФ принял решение создать на базе банка «Траст» фонд проблемных активов объемом 1,1 трлн рублей, объединив активы санируемых банков «ФК Открытие», «Бинбанка», «Рост-банка», «Промсвязьбанка» и банка «Траст». Как сообщал в феврале 2019 года на пресс-конференции глава банка «Траст» Александр Соколов, 15% плохих долгов относятся к строительной отрасли, 14% — к рынку недвижимости и аренды, 7% — к проектам в области энергетики. По оценкам экспертов, банк сможет вернуть только 20% от стоимости «токсичных» активов.

— У «Банка Открытие» нет проблем, связанных со стройкой или вложением дополнительных средств. Дом, под который мы кредитовали застройщика, достроен, но мы не можем освободить квартиры от залога, так как с юридической точки зрения все документы оформлены правильно. Этот вопрос ипотечным заемщикам необходимо решать через суд. Кстати, второй крупный банк-кредитор уже начал процедуру банкротства в отношении застройщика, — добавила Демчук.

Более актуальным вопросом для «ФК Открытие» является продажа залогового имущества ГК «ПТК-30».

— Совокупный долг ГК «ПТК-30» перед банком «ФК Открытие» составляет более 300 млн рублей. С залоговым имуществом (офис компании на улице Коммунистической и ЗАО «База ПТК-30»), как и с обязательствами, работает Банк «Траст», — уточнила Ирина Демчук.

«База ПТК-30» войдет в конкурсное производство

В Сибирском банке Сбербанка России тему с дольщиками-ипотечниками ГК «ПТК-30» комментировать отказались.

В минстрое области в ответ на запрос InfoPro54 напомнили, что организации, входящие в состав группы компаний «ПТК-30», осуществляли строительство четырех жилых комплексов на территории Новосибирска: ЖК «Ваш выбор» — застройщик ООО ПТК «Стройинвест», ЖК «Деловой квартал» — ООО «Партнер-Инвест», ЖК «Времена года» — ООО «Авангардстрой», ЖК «Радуга» — ООО «Виакон «Проект Радуга». Все компании признаны банкротами, в их отношении ведется конкурсное производство.

— В настоящее время по четырем жилым комплексам включены в реестр пострадавших граждан 283 человека, — говорится в ответе за подписью министра строительства Ивана Шмидта, полученном редакцией.

Напомним, для включения в реестр пострадавших дольщик обязан предоставить копию вступившего в законную силу судебного акта о включении требований пострадавшего гражданина к застройщику проблемного объекта в реестр требований кредиторов.

В марте 2018 года в СМИ города появилось письмо за подписью Ивана Шмидта, в котором говорилось, что в домах ГК «ПТК-30» в покупку квартир вложили средства около 4 тысяч граждан. Это 11 объектов площадью 160 тысяч кв. м.

На вопрос редакции о том, какие меры предпринимаются по достройке объектов «ПТК-30», в министерстве прямо не ответили, но напомнили о практике работы с долгостроями, которая существует в Новосибирске: через создание ЖСК, оказание господдержки участникам долевого строительства (№80-па от 9.03.2010), предоставление субсидий на оплату договоров технологического подключения, благоустройство территорий, а также в рамках №583-ОЗ о масштабный инвестпроектах.

— Вопрос завершения строительства объектов (ГК «ПТК-30») будет находиться на контроле министерства до ввода в эксплуатацию, — говорится в ответе, полученном редакцией.

По данным минстроя, с начала 2019 года на основании заявлений граждан на включение в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, включены пять проблемных объектов. В реестр на получение субсидии включены 1184 человека, сумма субсидий в целом составила более 230,4 млн рублей, в том числе в 2019 году – 1,2 млн рублей.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области в отношении ЗАО «База ПТК-30» в январе 2019 года открыто конкурсное производство. Общая сумма требований кредиторов «База ПТК-30», установленная на 22 апреля, составляет 830 млн рублей. Самым крупным кредитором компании является ПАО «Сбербанк России» — 781 млн рублей, 70 млн к взысканию предъявило ИФНС по Центральному району Новосибирска.

ЗАО «База ПТК-30» создано в 2010 году, уставной капитал — 12,6 тысячи рублей. Занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Основной собственник — Владимир Коновалов (7,6 тысячи рублей).

Фото: pixabay.com, автор- rhythmuswege

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