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В Новосибирске массовая индексация пенсий начнётся с 1 августа

  • 25/05/2025, 13:00
Автор: Артем Рязанов
В Новосибирске массовая индексация пенсий начнётся с 1 августа
Пересчет произойдет автоматически на основе накопленных баллов

С 1 августа 2025 года в Новосибирске стартуют массовые индексации пенсий для работающих пенсионеров. Перерасчёт произойдёт автоматически на основе пенсионных баллов, заработанных в 2024 году. Максимальная прибавка составит 437,07 рублей. Это связано с тем, что один индивидуальный пенсионный коэффициент будет стоить 145,69 рублей.

— Перерасчёт коснётся всех работающих пенсионеров, но максимальная прибавка будет ограничена тремя баллами. Это плановая индексация, которая проводится ежегодно, — сообщили в Пенсионном фонде России.

До августа пенсии будут расти поэтапно. В июне на 8 907,70 рублей увеличатся выплаты для тех, кому в мае исполнилось 80 лет, а также для пенсионеров с инвалидностью I группы. Также предусмотрены надбавки за несовершеннолетних иждивенцев. За каждого иждивенца начислят до 2969,23 рублей, но не более чем за троих. В июле такие же выплаты получат те, кто достигнет 80 лет или станет инвалидом I группы в июне.

Индивидуальные перерасчёты проводятся ежемесячно в зависимости от изменения статуса пенсионера.

Ранее редакция сообщала о том, что условия для выплат из пенсионных накоплений назвали в Новосибирской области. Жители региона могут получить пенсионные накопления тремя способами.

Источник фото: Нейросеть Шедеврум

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : Пенсия выплаты


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