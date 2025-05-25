СК рассказал о количестве потерявшихся детей в Новосибирской области

За прошедший год в Следственное управление СК России по Новосибирской области поступило 350 сообщений о пропаже детей. Это почти в два раза больше (+98,6%), чем годом ранее. В этом году по факту пропажи возбудили 60 уголовных дел.

— На сегодняшний день из 350 ранее потерявшихся детей не удалось найти только одного — ему было 16 лет, ребенок пропал в городе Куйбышеве в апреле прошлого года. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные и поисковые мероприятия, — рассказали РБК Новосибирск в пресс-службе регионального СУ СКР.

Следователи изучают круг общения ребенка, его образ жизни, семейную обстановку и события, предшествовавшие исчезновению. Чаще всего пропадают дети в возрасте от 11 до 16 лет.

Для следователей важно действовать быстро и оперативно. Еще одна важная задача — взаимодействие с волонтерами. Это помогает избежать трагических ситуаций.

В интервью глава СК России Александр Бастрыкин отметил, что более тысячи несовершеннолетних до сих пор числятся пропавшими без вести. Все они исчезли больше года назад, причем половина из них — подростки старше 15 лет. По словам Бастрыкина, одной из причин, по которой дети покидают дома или интернаты, является неблагоприятная обстановка.

Ранее редакция сообщала о том, что чаще всего в Новосибирской области пропадают молодые мужчины. Пик исчезновений приходится на жителей региона в возрасте 40 лет.