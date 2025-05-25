«МД Медикал Груп» приобрела сеть клиник с подразделениями в Новосибирске

МКПАО «МД Медикал Груп», управляющая клиниками «Мать и Дитя», сообщила о покупке 100% капитала в федеральной сети клиник ГК «Эксперт». Цена сделки составляет 8,5 млрд руб. Это позволит покупателю перейти в разряд холдинговых компаний, управляющих сетями универсальных, а не только специализированных клиник, а также зайти на рынок четырех новых регионов.

В «МД Медикал Груп» уточнили, что сделка «не обременена банковским финансированием», то есть использовались исключительно собственные средства. Известно, что чистая прибыль компании по МСФО в 2024 году выросла на 30% и достигла показателя свыше десяти миллиардов рублей. А выручка сети клиник ГК «Эксперт» за тот же календарный период составила 6,4 миллиарда рублей. Сделка согласована ФАС.

Всего в сделку войдут 3 госпиталя и 18 клиник в 13 городах России общей площадью 33 595 квадратных метров. Четыре из них, три формата диагностических центров и один госпиталь ГК «Эксперт», находятся в Новосибирске. Под брендом ГК «Мать и дитя» в столице Сибири, по данным 2ГИС, работает 13 филиалов, включая клинический госпиталь, родильный дом, диагностический центр, отделения лучевой диагностики и вспомогательных репродуктивных технологий, а также детскую поликлинику, травмопункт и пластическую хирургию.

На официальном сайте ГК «Мать и дитя» указано, что это приобретение позволит компании стать лидером частной медицины в Новосибирской области.

— Благодаря географической близости мощностей ГК «Эксперт» к лечебным учреждениям Группы сделка даст мощный синергетический эффект ввиду возможности маршрутизации пациентов из приобретаемых клиник в госпитали и клиники Компании для получения дополнительных медицинских услуг, — говорится в сообщении.

К тому же сделка позволит «МД Медикал Груп» увеличить доход за счет дополнительных услуг по диагностике.

При этом все клиники ГК «Эксперт» продолжат работать, как отдельный формат, сохранив за собой все основные операционные процессы и даже сам бренд.

Напомним, ГК «Мать и дитя» в октябре 2014 года приобрела «Медицинский центр «Авиценна» у компании Ivicend Holding Ltd в Новосибирске. Общая сумма сделки составила 45 миллионов рублей и на тот момент стала наиболее масштабным приобретением ГК «Мать и дитя». В 2017 году в столице Сибири открылся новый госпиталь группы.

ГК «МД Медикал» является одним из лидеров на российском рынке частных медицинских услуг. Компания объединяет 86 современных медицинских учреждений, включая 14 многопрофильных госпиталей и 72 амбулаторные клиники в 35 регионах страны. В 2024 году выручка ГК «МД Медикал» составила 33,1 млрд руб., EBITDA – 10,7 млрд руб. Обыкновенные акции компании торгуются на Московской фондовой бирже (MOEX: “MDMG”).

Федеральная сеть медицинских центров ГК «Эксперт» вышла на рынок частных услуг в 2007 года. В ее состав входят диагностические и многофункциональные медицинские учреждения.

Напомним, по данным Минэкономразвития Новосибирской области, по итогам 2024 года объем рынка платных медицинских услуг, оказанных в Новосибирской области, увеличился на 17% по сравнению с 2023 годом и составил 40,9 млрд рублей, по этому показателю Новосибирская область удерживает седьмое место среди регионов России.

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