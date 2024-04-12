Датчик для парковки машин студентка НГТУ адаптировала для помощи слабовидящим

Студентка НГТУ НЭТИ разработала устройство, которое помогает людям с нарушением зрения ориентироваться в пространстве. Оно работает по принципу парктроника (датчика, который помогает водителям парковаться).

Прибор распознает ближайшее препятствие на расстоянии полутора метров и передает информацию с датчика на моторчик. Он сигнализирует человеку о помехе с помощью нарастающей вибрации.

— Идея пришла ко мне неожиданно: я стала свидетелем того, как человек с ограниченными возможностями зрения не смог заметить находившуюся перед ним нависшую ветку дерева, что привело к несчастному случаю. Я поняла, что трости и собаки-поводыри не могут предупредить опасность сверху и стала размышлять над тем, какой прибор смог бы помочь минимизировать такие ситуации. Возникла мысль о том, что возможность объединения очков и парктроника (вспомогательная система датчиков, которая предупреждает водителя о приближении препятствия при парковке) может дать необходимый результат, – поделилась историей создания проекта Полина Музыка, студентка первого курса факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ НЭТИ.

«Парктроник» состоит из пластикового корпуса, Bluetooth-модуля, встроенного в плату, вибромоторчика и лазерного датчика. На данном этапе готов первый макетный образец корпуса будущего устройства. Автор проекта планирует уменьшить прибор в несколько раз. Тогда можно будет интегрировать его в дужку очков.

Далее Полина Музыка будет работать над созданием приложения с голосовым помощником. Он с помощью наушника сообщит пользователю важную информацию о нюансах перемещения и маршруте.

По словам автора проекта, себестоимость устройства около трех тысяч рублей. Это позволит в дальнейшем сделать продукт максимально доступным для пользователей.

Проект «Помощник для слепых и слабовидящих ТРЕОКК» занял третье место на выставке студенческих проектов «Старт к успеху» по итогам 2023 года в НГТУ НЭТИ.

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