Заксобрание Новосибирской области: миллиардер-строитель и миллионеры-коммунисты

Десятка абсолютных лидеров

Как следует из деклараций о доходах депутатов Заксобрания, безусловным лидером и единственным среди коллег миллиардером стал директор ООО СК «Армада» Павел Кива («Единая Россия»), получивший мандат в наследство от ушедшего в Совет Федерации Александра Карелина. Доход Кивы за 2020 год составил более 1,4 млрд рублей, включая доход от предпринимательской деятельности. Это абсолютный рекорд в публичной новосибирской политике за все время существования деклараций. При этом в собственности у депутата из недвижимости только нежилое складское помещение (1,7 тысячи кв. м). Но это компенсируется приличным автопарком из трех легковых автомобилей Land Rover, Toyota Camry и ВАЗ 21093, двух гидроциклов, снегохода и двух снегоболотоходов. У супруги депутата с доходом 14,6 млн рублей в собственности только легковой автомобиль Toyota Lexus LX570, в пользовании у семьи с тремя несовершеннолетними детьми — земельный участок (1,5 тысячи кв. м) и жилой дом (830,1).

С большим отрывом, но первым из числа депутатов-миллионеров за Кивой следует директор ООО «Орион» Сергей Кальченко (КПРФ), годом ранее ставший абсолютным лидером по доходам среди депутатов горсовета Новосибирска. Доход депутата-коммуниста составил 80,1 млн (+15 млн к 2019 году). В долевой собственности депутата находятся три земельных участка (+2), квартира в индивидуальной собственности (167,1), находящаяся в пользовании троих несовершеннолетних детей, и более двадцати нежилых помещений в разных формах собственности (годом ранее было 30), Транспортное средство у депутата не изменилось. У супруги депутата со скромным доходом в 0,1 млн имеется только квартира в долевой собственности (75,1).

«Бронзовым» призером становится еще один коммунист, дебютировавший в текущем созыве в Заксобрании, директор ООО «Ганзасоюз», акционер предприятия «Вилка-ложка» Николай Машкарин, задекларировавший 53 млн рублей. В собственности у депутата-коммуниста — квартира (91,7 кв. м) и несколько легковых автомобилей (Jaguar S-Type, Land Rover Range Rover Еvoque, Porsche Macan Turbo). У супруги собственности нет, ее доход составил 0,1 млн рублей.

На почетном четвертом месте, как и годом ранее, расположился гендиректор АО «Сибиар» Виктор Кушнир («Единая Россия»), задекларировавший 46,6 млн рублей (-6,4 млн). Депутат по-прежнему владеет земельным участком, гидроциклом, и квартирой в Испании в совместной с супругой собственности. Супруге депутата с доходом в 6,4 млн (+1,3), помимо указанной испанской квартиры, принадлежат три российских (+1) и гараж.

С первой на пятую позицию опустился директор ООО УК «Инвестстрой» Василий Иваков («Единая Россия») с доходом в 33,8 млн (-70 млн). У него в разных видах собственности находятся шесть земельных участков (+2), квартира (-3), склад, гараж, столярный цех, две котельные и две стоянки. У супруги депутата с доходом в 0,1 млн есть четыре квартиры (разного вида собственности), одна из которых на правах долевой собственности принадлежит несовершеннолетнему ребенку.

На шестой позиции оказался председатель комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению, гендиректор ЗАО «Птицефабрика «Октябрьская» Олег Подойма («Единая Россия») с доходом 29,9 млн рублей (+0,9). Как и годом ранее, в собственности у депутата — жилой дом и три участка. Супруга Подоймы задекларировала 5 млн рублей (-4,9). Ей принадлежат восемь земельных участков (+7), три квартиры, три нежилых помещения.

На седьмом месте — занимавший в прошлом созыве горсовета восьмое место по доходам гендиректор АО «Агентство развития жилого строительства Новосибирской области» Вячеслав Илюхин («Родина»). Он задекларировал 24,9 млн рублей (+16,6). В разных формах собственности депутату принадлежат четыре земельных участка. В индивидуальной собственности есть квартира (126,9 кв. м), гараж, баня, два садовых дома (313,5) и два легковых автомобиля (Nissan NP 300 и Mercedes-Benz). Доход супруги Илюхина сократился более чем в 30 раз и составил 3,2 млн (-112 млн.). Ей принадлежат два участка, четыре квартиры (280,5 кв. м), четыре нежилых помещения, парковочное место и автомобиль Nissan Infiniti QX56.

Восьмую позицию с доходом 24,1 млн рублей занял «пенсионер за социальную справедливость», директор ООО «Альянс» Андрей Пак, получивший мандат после ухода по собственному желанию его однопартийца Галины Бизяевой. Паку, как следует из декларации, в разных формах собственности принадлежат пять земельных участков, квартира (192,9), пять строений в долевой собственности и парковочное место. Супруга депутата с доходом в 13 млн рублей владеет на правах долевой собственности строением, парковочным местом и двумя легковыми автомобилями (Porsche Cayenne и BMW Х5).

Предпоследнее место в десятке лидеров занял директор ООО «Камбэк» и ООО «ЦССЖКХ» Александр Кулинич («Единая Россия»), увеличивший доход с 13,2 до 22 млн рублей. У него в собственности находятся земельный участок (989), жилой дом (355) и легковой автомобиль Lexus ES 350.

Наконец, десятку замыкает директор ООО «ЗЖБИ-4» Николай Мочалин с доходом 21,6 млн (+12 млн). Ему принадлежат только две моторные лодки. У супруги депутата (с доходом в 3,5 млн рублей) в собственности имеются восемь земельных участков, два жилых дома, квартира и административное здание.

И остальные…

Доходы более 10 млн рублей задекларировали председатель совета директоров СК «Инвест» Никита Галитаров (10,7), директор ООО «Новосибирскагропромстройдор» Александр Барсуков (15,1), индивидуальный предприниматель Дмитрий Макаров (19,3), председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике, гендиректор ООО «Первый строительный фонд» Майис Мамедов (12,5), председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Федор Николаев (13,7), председатель комитета по строительству, ЖКХ и тарифам, глава ГК «КПД-Газстрой» Евгений Покровский (15,6), председатель совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков (14,9), гендиректор АО «Энергомонтаж» Иван Сидоренко (16,6) и президент ООО УК «Концерн Сибирь» Валерий Червов (10,4).

У большинства остальных депутатов доходы составили от 1 до 10 млн рублей.

Доходы ниже 1 млн рублей задекларировали депутаты Анастасия Андронова (ЛДПР), Владимир Анисимов (КПРФ), Сергей Гайдук («Единая Россия»), Роман Казаков (ЛДПР), Дарья Карасева («Новые люди»), Юрий Кошкин («Единая Россия»), Сергей Левшенков («Новые люди»), Ильгиза Лотфуллина («Единая Россия»), Роман Мурзин («Новые люди»), Яков Новоселов (КПРФ), Валентин Сичкарев («Единая Россия»).

А что же высший командный состав?

В верхнем эшелоне регионального парламента самый большой доход показал первый вице-спикер Андрей Панферов («Единая Россия») — 6,5 млн рублей. Хотя, по сравнению с 2019 годом, его заработок уменьшился — в 2020 году он задекларировал 7,3 млн рублей. Ему принадлежат доля в квартире 83 кв. м и легковой автомобиль Land Rover. У супруги вице-спикера (с доходом в 830 тысяч рублей) есть доля в квартире и земельный участок 1,2 тысячи кв. м.

На втором месте — председатель Заксобрания Андрей Шимкив с 6,3 млн рублей. Его доход за год вырос на 400 тысяч. В собственности у него — три дома общей площадью 800 кв. м и три земельных участка 5,5 тысячи кв. м (по итогам кампании 2019 года — 2 участка площадью 2,7 тысячи кв. м).

Третье место — у вице-спикера Владимира Карпова (КПРФ) — 4,9 млн рублей. В пандемийном 2020-м, по сравнению с 2019 годом, его доход практически не изменился. В совместной собственности с супругой у него по-прежнему числится квартира (84 кв. м).

Практически одинаковый доход показали еще два вице-спикера: Анатолий Кубанов («Справедливая Россия») — 2,3 млн рублей и Наталия Красовская (ЛДПР) — 2,1 млн рублей. У Кубанова за год из декларации исчезла одна квартира, но появился дом площадью 318 кв. м. У Красовской в собственности есть квартира (76 кв. м) и автомобиль BMW.

Самый маленький доход среди вице-спикеров задекларировал директор МУП «ПАТП №5» Валерий Ильенко (ЕР) — 1,2 млн рублей. По итогам 2019 года у Ильенко был доход 11,1 млн рублей. В собственности у депутата — земельный участок 2,8 тысячи кв. м и гараж 24 кв. м, а также автомобиль Willys и автоприцеп МЗСА, в совместной собственности — квартира (53 кв. м). У супруги — два участка площадью около 2 тысяч кв. м, два жилых дома (564 кв. м) и квартира в совместной собственности, а также автомобиль Lexus. Ее доход за 2020 год — 217 тысяч рублей.