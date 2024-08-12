В Новосибирске мужчина пострадал из-за тёщи, которую хотели убить заточкой

Житель Новосибирска получил травмы во время драки с тремя хулиганами. Причиной потасовки стало то, что один из нападавших хотел убить заточкой тёщу оппонента. Инцидент произошёл ранним утром 10 августа на улице Выборной. Серьёзных последствий удалось избежать благодаря прибывшим на место происшествия бойцам ГБР.

— Около 5:30 утра гвардейцы патрулировали улицы в октябрьском районе города и услышали крики возле дома №121 по улице Выборной: трое мужчин избивали двоих. Бойцы ГБР разняли дерущихся. Нападавшие тут же разбежались, а их оппонентам пришлось вызвать скорую, — рассказали в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия».

К счастью, травмы оказались несерьёзными, и госпитализация не потребовалась. Гвардейцы выяснили, что драка возникла из-за того, что один из сбежавших хулиганов хотел убить заточкой тёщу одного из потерпевших. На место происшествия была вызвана полиция, которой теперь предстоит установить все обстоятельства произошедшего и найти потенциального убийцу.

Ранее редакция сообщала о том, что во время массовой драки у бара на улице Александра Чистякова в Новосибирске мужчине воткнули в голову нож. Избежать более тяжелых последствий для оппонентов помогли сотрудники ГБР, примчавшиеся по вызову.