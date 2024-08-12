В 2024 году проведено 33 рейда на нелегальных АЗС в Новосибирске

В 2024 году проведено 33 рейда по пресечению незаконной торговли бензином в Новосибирске. Всего с августа 2022 года проведено 133 рейда.
– Изъяты емкости с горюче-смазочными материалами, гаражи, насосное оборудование и непосредственно само автомобильное топливо. В результате совместной работы данное направление в Новосибирске практически искоренено: в городе не осталось таких мест, – заявил Александр Морозов, начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.
На данный момент суд удовлетворил 13 исковых требований о запрете торговли в неустановленных местах на территории города.
Специалисты департамента предупреждают водителей о рисках, связанных с покупкой дешёвого бензина в местах незаконной торговли. Они напоминают, что любое автомобильное топливо, которое продаётся вне автозаправочных станций, не имеет необходимых сертификатов соответствия.
Экономия на бензине может привести к более серьёзным тратам на ремонт автомобиля. Поэтому лучше всего приобретать топливо на проверенных АЗС, где можно быть уверенным в его качестве и безопасности.
Ранее редакция сообщала о том, что владелец АЗС на улице Снежиной в Новосибирске снова попал под уголовное дело.
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