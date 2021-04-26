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Лагеря ждут новосибирских школьников

  • 26/04/2021, 15:00
Автор: Евгения Серёгина
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Охрана уже организована.

Родителям школьников, которые в этом году будут отдыхать в летних оздоровительных лагерях, компенсируют половину стоимости путевки в соответствии с поручением президента РФ. В ближайшее время региональное правительство должно оповестить граждан, как именно они могут получить эти средства. Такое поручение в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Травников дал главе Минсоцразвития области Ярославу Фролову после его его доклада о подготовке к летней детской оздоровительной кампании.

Нужно сделать все, чтобы лагеря всех форм собственности были готовы к онлайн-заказу путевки, и все остальные условия участия в этой программе были соблюдены, сообщает губернатор. Второе: поручаю совместно с Ростуризмом и Минпросвещения РФ проинформировать жителей области о том, как воспользоваться возвратом средств по программе кешбэк.

По информации министерства, данная схема будет осуществляться по программе кешбэка при приобретении путешествий в детские лагеря.

Стационарные организации отдыха детей будут выставлять сведения в реестре федерального Министерства просвещения, докладывает Ярослав Фролов. Туроператоры будут также взаимодействовать через регионального оператора. Электронная система агрегаторов услуг сейчас отрабатывается. Мы ожидаем до конца недели утвержденный порядок взаимодействия. Но предварительно на совещаниях озвучивается, что это будет проходить полностью по программе кешбэка. Для этого путевка должна быть приобретена в онлайне. Оплата должна пройти по программе лояльности «Мир», и половина стоимости будет возвращаться на карту, с которой была проведена оплата.

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Что касается подготовки к оздоровительной кампании в целом, то, как следует из доклада министра, она фактически не отличается от «доковидной». До конца мая пройдет приемка лагерей в соответствии с утвержденными графиками. Сейчас проводится работа по конкурсным процедурам на приобретение путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Особое внимание уделяется безопасности детей, сообщает Фролов. Согласно проведенному мониторингу разработаны паспорта безопасности. В 96% организаций обеспечена охрана. Системами видеонаблюдения обеспечены 100% организаций. С февраля начата работа по оформлению санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии деятельности. Активно проводится работа по заключению договоров на проведение бактерицидной и дезинфекционной обработок, обследование сотрудников, приобретение средств индивидуальной защиты, рециркуляторов, термометров.

Одновременно идет подбор и обучение студентов вузов и училищ в школе вожатых. Планируется трудоустроить более 5 тысяч вожатых.

По информации Минсоцразвития Новосибирской области, в регионе проживают более 320 тысяч детей в возрасте от 7 до 17 лет. С учетом особенностей летней оздоровительной кампании этого года (75% наполняемости лагерей) организованным отдыхом и оздоровлением планируется охватить более 106 тысяч детей. Откроются 52 загородных лагеря и 957 лагерей с дневным пребыванием. Малыми формами занятости будут охвачены более 200 тысяч детей. В целях дополнительной занятости в загородных лагерях планируются 96 профильных смен с общим охватом более 8 тысяч детей. Общий объем средств на летнюю оздоровительную кампанию 467 млн рублей. Для решения первоочередных задач по укреплению материально-технической базы дополнительно выделена субсидия в 120 млн.

Фото: pixabay.com автор: Joshua_seajw92

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Рубрики : Бизнес Туризм

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : туризм отдых летние лагеря компенсация дети


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