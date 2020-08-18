В Новосибирске на 46% вырос спрос на детские автокресла

С середины июля по середину августа в России на 32% повысился спрос на детские автокресла. Самые яркие скачки спроса были выявлены в Ростове-на-Дону, Ульяновске и Новосибирске — в этих городах он вырос на 60%, 52% и 46% соответственно. Меньше всего спрос вырос в Омске и Барнауле — здесь интересоваться автокреслами стали на 14% и 17% больше, уточняет пресс-служба компании Авито.

Аналитики сервиса связывают рост показателей с двумя факторами: с одной стороны, ажиотажный спрос на них этим летом продиктован популярностью автопутешествий, с другой — родители дошколят и школьников до 12 лет начали активно готовиться к возвращению детей в детские сады и школы. Кроме того, из соображений безопасности россияне стали предпочитать личный транспорт общественному.

В среднем по России автокресло обойдется родителям в 3 980 рублей. В Новосибирске средняя цена установилась на уровне 3 670 рублей — +5% к аналогичному периоду прошлого года.

В июле-августе самыми запрашиваемыми, по версии Авито, оказались автомобильные кресла марки Britax Römer, а спрос на них вырос на 28%. На втором и третьем месте оказались модели от Maxi-Cosi и Cybex. В этом году ими интересовались на 31% и 63% больше. Стоимость кресел в топ- 3 варьируется от 6 900 до 10 520 рублей.

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