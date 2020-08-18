За сутки COVID-19 в регионе заболели 50 человек

По данным оперативного штаба, на утро 18 августа в регионе зарегистрировано 10 724 случая заражения COVID-19 (+50 за последние сутки), в том числе инфицировано 653 ребенка. 9 385 пациентов выписаны с выздоровлением (+52 за сутки).

За сутки скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 61 год, 67 лет, 91 год и женщина в возрасте 73 года. Всего в регионе коронавирус стал причиной смерти 319 человек.

На утро 18 августа в отделениях реанимации находятся 57 человек. На ИВЛ — 8 пациентов. Госпитализированы 30 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1 156.

Всего в Новосибирской области провели 374 283 теста на коронавирус, уточняется в сообщении оперативного штаба.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 629 обращений, госпитализированы 20 человек.

Фото pixabay.com — geralt