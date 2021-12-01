В Новосибирске на сутки ввели режим «черного неба»

Режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), при котором в воздухе могут накапливаться загрязняющие вещества, ввели на сутки в Новосибирске. Информацию опубликовали в понедельник на сайте Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

— В период с 16:00 1 декабря до 16:00 2 декабря в Новосибирске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, — говорится в сообщении.

В период НМУ (например, в сильные морозы при безветренной погоде) в нижних слоях атмосферы накапливаются загрязняющие вещества от выбросов промышленных предприятий и угольных печей в домах частного сектора. Превышение концентраций могут фиксировать, в частности, по токсичному углеводородному соединению первого класса опасности бензапирену, который образуется при сжигании (в том числе нефтепродуктов) и попадает в воздух с выбросами промышленных предприятиях. Власти вводят режим НМУ и ограничивают количество выбросов, чтобы снизить негативное воздействие на атмосферу.