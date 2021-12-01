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КПРФ снова прокачивает «мусорную» тематику

  • 01/12/2021, 19:17
Автор:
Новости Новосибирска
Коммунисты начали сбор предложений для внесения корректировок в подходы к «мусорной» реформе.

Не получилось

— Наша точка зрения: к сожалению, «мусорная» реформа, стартовавшая несколько лет назад, фактически провалена. Ни одна из целей, которая ставилась изначально, не достигнута. Для большинства жителей области она свелась к повышению тарифа на вывоз мусора. Кроме того, мы получили монополизацию рынка, чей объем составляет более 3 млрд рублей, регоператором, который кроме повышения тарифов ничего не делает, и ряд конфликтных ситуаций, связанных с мусорными полигонами в районе Плотниково, около Бердска, в сельских районах области, — сообщил на круглом столе депутат Госдумы от Новосибирской области (КПРФ) Ренат Сулейманов.

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Он также отметил, что КПРФ, начиная с круглого стола, будет собирать предложения о кардинальном изменении подходов к «мусорной» реформе.

Судя по комментариям участников заседания, в ходе реализации реформы выявилось много «белых пятен» и дыр в законодательстве, нормативных актах, которые позволяют нарушать права граждан при утилизации твердых коммунальных отходов.

«Белые пятна» и перегибы

Депутат города Бердска Елена Белова напомнила о ситуации с новым полигоном (строительство началось летом 2020 года неожиданно для жителей). Он расположен на земельном участке в Искитимском районе и принадлежит физлицу, которое представляет компания ООО «Полигон».

— Попытки решить проблему на рабочей группе, созданной в администрации Бердска, ни к чему не привели. Выяснилось, что полигон включен в терсхему обращения с отходами. При этом категория земель с сельхозназначения на промназначение была сменена в 2017 году, без учета мнения жителей. Заявленная мощность полигона — 120 тысяч тонн в год — подразумевала санитарную зону в 1 км, но когда «выяснилось», что в 500 метрах от участка находятся жилые дома и садовые участки, мощность была пересмотрена на 40 тысяч тонн в год, — рассказывает депутат. — Далее выявились нарушения в ходе проведения публичных слушаний, но в суде, несмотря на привлечение к делу прокуратуры, мы этот момент оспорить не смогли. В правительстве области и везде, куда мы направляли запросы, один ответ: размещение полигона возможно при положительном заключении экологической экспертизы. При этом никто не принимает во внимание тот факт, что полигон расположен на возвышенности, возле находится устье реки, которая впадает в Обское водохранилище рядом с городским водозабором. И кстати, действующий полигон Бердска, который может принимать отходы до 2031 года, не включен в программу рекультивации, то есть рядом с городом будут две большие свалки.

Строительство полигона ТКО в Искитимском районе в настоящее время не ведется

С июля, по ее словам, проект бердского полигона рассматривается в федеральном Минпромторге. При этом против полигона выступили в Минобороны РФ, так как рядом находится бердский аэродром. В ведомстве обещали дать соответствующее заключение, «если к ним на рассмотрение поступят документы из Минпромторга РФ».

— Мы боимся, что проектная документация не поступит в Минобороны РФ, а по действующему законодательству, если на период передачи вокруг земельного участка нет санитарных зон, то он может быть предоставлен под полигон ТКО, — говорит Белова. — Так что сейчас все зависит от того, кому удастся быстрее решить этот вопрос: тем, кто заинтересован в создании полигона, или тем, кто хочет сохранить аэродром. Вместе они существовать не могут

Она также отметила, что 25 ноября в МинЖКХ области было направлено очередное обращение с предложением об исключении участка из терсхемы.

— Надеемся, что правительство области все-таки учтет тот факт, что Бердск — город профилакториев. Вокруг находятся детские лагеря, дома отдыха, а к 2024 году здесь планируется создать детский реабилитационный центр мирового уровня.

Депутат Чистоозерного района Елена Лысенко привела еще один пример «реализации мусорной реформы»: на расположенный в районе полигон сейчас свозят отходы из Купино, в перспективе планируют завозить из Здвинска.

— Изначально нам было обещано строительство мусоросортировочного завода с переработкой и созданием 6 рабочих мест. Мы уже 2 года выходим на главу района, на правительство региона, ведем переговоры с регоператором, но результата нет. Регоператор вообще сказал, что у него нет планов устанавливать в деревнях мусорные контейнеры, то есть будет работать только кольцевой сбор мусора, в принципе не подразумевающий сортировку, — говорит Лысенко. — Мы сами связались с производителями из Челябинска, где конструируют заводы по переработке мусора, но на уровне района мы этот вопрос решить не можем.

Игра с тарифами

Кстати, одним из аргументов со стороны концессионера и правительства региона в пользу размещения мусорного полигона в непосредственной близости от Новосибирска является оптимизация расходов на транспортировку ТКО на полигоны: чем дальше от города будет расположена площадка, тем больший платеж в тариф будет заложен для жителей. Однако, судя по словам заместителя исполнительного директора «Арктика Сити» (ГК «Айсберг» — до ноября 2020 года крупнейший перевозчик ТКО в Новосибирске. — Ред.) Евгения Книжника, это лукавство. Он проанализировал расходы на перевозку мусора на полигон, расположенный в районе Жеребцово, то есть в 23 км от Гусинобродской свалки, и на условную площадку в 45 км от свалки на ГБШ. Анализ проводился на примере 57 автомобилей часть из которых совершали в день 1 рейс, но вывозили 200 кубометров мусора за раз, вторая — по 8 кубометров и делали по 5-6 рейсов.

— За счет топлива удорожание на кубометр (Стоимость утилизации ТКО в регионе сегодня составляет 420 рублей за кубометр) до Жеребцово составляет + 60 копеек, на более дальнее расстояние — +1,28 рубля. За счет ФОТ: 6,13 и 12 рублей соответственно. За счет лизинга машин первые 3 года удорожание составит 20,43 и 40,28 рублей на кубометр, после того как лизинг будет погашен, себестоимость уменьшится до 6,73 и 13,28 рубля за кубометр, — пояснил Книжник. — Для жителей стоимость вывоза мусора при переносе полигона в Жеребцово подорожает на 4,05 рубля, на площадку за 45 км от города — на 8 рублей. С четвертого года — 1,33 рубля и 2,63 рубля соответственно. На мой взгляд, это четко свидетельствует: аргумент о том, что более дальняя транспортировка ТКО будет существенно влиять на тарифы, — не верен.

Директор МУП «Спецавтохозяйство» Андрей Зыков предупредил, что при удалении полигона на 40-50 км от Новосибирска могут возникнуть проблемы с его обслуживанием, с привлечением людей, которые будут на нем работать. Но другие участники круглого стола отметили, что в Омске на мусороперерабатывающем заводе эта проблема вполне решена: сотрудников привозят и увозят централизованно, на автобусах.

Руки связаны

Андрей Зыков акцентировал внимание еще на одной проблеме. По его словам, в связи с ограничениями в федеральном законодательстве, муниципальное предприятие сегодня не может реализовывать на полигонах инвестиционные программы.

— Мы знаем, что нужно сделать, чтобы полигоны не доставляли проблем людям, мы хотим проводить эти мероприятия, но не можем выполнять целый ряд работ, так как они не заложены в тариф, а инвестиционную программу мы запустить не можем, потому что у нас в регионе заключено концессионное соглашение, — пояснил Зыков. — Городские полигоны должны были закрыть еще в 2019 году, так как к этому времени в регионе должны были появиться новые мусорные полигоны. Нам никуда не деться от полигонов, так как люди производили и будут производить мусор. Сейчас нужно сделать так, чтобы максимально удалять из ТКО вторичные материальные ресурсы, и это существенно снизит негативное влияние полигонов на окружающую среду. 60% отходов на уровне ведра — это перерабатываемый мусор. Укомпостированную органику можно превратить в безопасный почвогрунт, если исключить попадание в него ламп, батареек и т. д., а это культура раздельного сбора отходов на уровне населения.

По словам Зыкова, у него есть предложения по корректировке «мусорного» законодательства, он готов предоставить их разработчикам поправок в реформу.

Социальные последствия

Судя по информации, которая в течение года появляется в соцсетях инициативных групп, жители населенных пунктов, расположенных вокруг перспективной площадки полигона около Жеребцово/Плотниково, крайне негативно воспринимают не только саму информацию о месте дислокации новой свалки, но и тот факт, что губернатор Андрей Травников, разрешая ее создание, нарушил свое обещание, которое давал людям в 2018 году.

— После обещания губернатора в 2018 году о том, что полигон не будет размещен в Плотниково, люди прислушались к его словам и продолжили вкладывать средства в развитие территории, покупать дома, строить. Сейчас, когда народ узнает о планах по размещению полигона, происходит разворот на 180 градусов. Развитие микрорайонов уже затормозилось, — говорит участник инициативной группы Андрей Дьяконов. — Получается, что, с одной стороны, власть рисует красивые планы по развитию сельской территории, созданию школ, детских садов, рекреационных зон, а с другой — убивает ее инвестиционный и экономический потенциал.

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Он напомнил, что выделенный под полигон участок площадью 270 га расположен в водоразделе, а в радиусе 5 км находятся несколько сел: Жеребцово, Плотниково и т. д., более 20 дачных обществ, оздоровительный лагерь «Березка».

— После того как вскрылись планы по размещению полигона, прошло много общественных акций: одиночные пикеты, встреча с кандидатами в депутаты, сплав по реке Иня. Мы дважды подавали заявки на автопробег против размещения полигона и оба раза получали отказы, последний — в конце ноября. 25 ноября на выезды из Плотниково и Жеребцово были стянуты сотрудники правоохранительных органов, чтобы не допустить автопробег, — напомнил Дьяконов.

В то же время он добавил, что если решение по строительству полигона в районе Жеребцово все-таки будет принято,  то не исключены более решительные действия, так как народ настроен решительно: на митинги, палаточные лагеря и пр.

— Люди не против свалки, так как понимают, что мусор, который производят и они сами, нужно где-то утилизировать. Люди хотят, чтобы их услышали, чтобы поняли ключевую проблему: «мусорная» реформа провалилась, сейчас нужно пересматривать подходы к ее реализации, не однобоко, а прислушиваясь к населению, в том числе выбирая места для размещения полигонов,  — добавил он.

Общественники также предложили депутату Госдумы Ренату Сулейманову выйти с инициативой о размещении в Новосибирской области одного из 25 заводов по утилизации ТКО, которые в России планируют построить государственные корпорации Ростех, Росатом и ВЭБ: «Чтобы федеральный бюджет выделил деньги не на ямы, которые в регионе собрался рыть «мусорный» концессионер, а на самые современные заводы с 7 степенями очистки».

Представители регоператора — ООО «Экология-Новосибирск» — традиционно не пришли на мероприятие, где обсуждались проблемы утилизации мусора во вверенном им регионе.

Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников не исключал, что область может расторгнуть договор с регоператором к концу 2021 года, если компания не исправит все выявленные в ходе ее проверки недочеты. 25 ноября, на сессии регионального парламента, замгубернатора Сергей Семка, отвечая на вопросы депутатов, сообщил, что власти и концессионер все еще надеются скорректировать действующую «мусорную» концессию.

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Рубрики : Экономика Власть

Регионы: Россия Новосибирская область Новосибирск

Теги : утилизация мусора политика мусорная реформа власть бизнес


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