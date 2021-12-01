Новосибирские правоохранители ищут заказчика незаконной вырубки деревьев на Ипподромской

По сообщению пресс-службы мэрии Новосибирска, материалы о незаконной вырубке зеленых насаждений вдоль улицы Ипподромской переданы в следственный отдел.

— По словам представителей администрации Калининского района, ими в отдел полиции № 4 «Калининский» УМВД России по городу Новосибирску было направлено заявление для проведения проверки и принятия соответствующих мер. Правоохранителям удалось установить хозяина техники, задействованной в противоправных действиях, — говорится в сообщении.

Сейчас с нарушителем работают следователи, чтобы установить заказчика работ.

Напомним, 29 ноября во время объезда объектов улично-дорожной сети района сотрудники администрации остановили работу «черных» лесорубов. От пересечения с ул. Кропоткина до пересечения с ул. Народной злоумышленники вырубили 228 деревьев, преимущественно клены и боярышник. Ущерб от незаконных действий составил 3 165 296 рублей.