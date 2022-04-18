В Новосибирске на три месяца перекроют движение по улице Мясниковой

По сообщению пресс-службы регионального ТУАД, новосибирское ООО «СпецТрансСтрой» перекроет для движения участок строящейся дороги по ул. Мясниковой.

В Калининском районе Новосибирска ООО «СпецТрансСтрой» строит продолжение дороги по улице Мясниковой.

— В 2021 году на строительной площадке сделана выемка грунта, произведено устройство котлована, выполнено переустройство кабельных линий, ливневой канализации и реконструкция теплотрассы. Подрядчики в полном объеме устроили основание из щебня с расклинцовкой мелкой фракцией, установили временный тротуар, смонтировали часть бордюров, — сообщил генеральный директор Компании «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов. — С целью запуска «рабочего движения» и удобства водителей, предотвращения образования колейности и выбоин на щебеночном покрытии в зимний период выполнено устройство асфальтобетонного покрытия как в постоянной, так и временной схемах.

По данным ведомства, перед началом строительного сезона 2022 года асфальтовое покрытие, выполненное по временной схеме, демонтируют для устройства асфальтобетонного покрытия согласно проектной и рабочей документациям. Также строители выполнят устройство ливневой канализации.

Сергей Арапов сообщил, что в этом году здесь будут построены две остановки общественного транспорта, три светофора, обустроены шесть новых примыканий к автодороге и уложен асфальтобетон. По двум сторонам улицы Мясниковой обустроят тротуары в постоянном покрытии из асфальтобетона.