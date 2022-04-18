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ВТБ значительно улучшил новую версию интернет-банка

  • 18/04/2022, 16:41
Клиентам ВТБ стала доступна новая версия интернет-банка ВТБ Онлайн.

Новости бизнесаОдно из главных изменений — появление более 35 улучшений, расширение числа финансовых сервисов и внедрение нижнего меню для удобной навигации в интернет-банке. На сегодняшний день аудитория web-версии ВТБ Онлайн составляет 3,1 млн человек, с начала марта она выросла в три раза.

«Пользователи ВТБ Онлайн активно переходят на интернет-версию ВТБ Онлайн, поэтому наша основная задача сейчас – сделать ее столь же функциональной. Мы в любом случае планировали провести эти изменения в течение года, но сейчас работаем над ними в ускоренном режиме. В результате за короткий срок в новой версии появилось более 35 улучшений: от изменения дизайна до совершенствования микросервисной архитектуры. Одно из основных – это внедрение нижнего меню в мобильной версии интернет-банка, которое позволит вам быстро перейти в наиболее популярные разделы, например, «Платежи», «История», «Услуги» или обратиться к чат-боту. Визуально это уже – полноценное мобильное приложение, но мы работаем и над улучшением его доступности, надежности и безопасности, чтобы обеспечить бесперебойную работу для 3 млн пользователей интернет-банка», – отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ (ПАО) Никита Чугунов.

В новой версии интернет-банка появились напоминания о предстоящем платеже или задолженности по всем видам кредитов. Уведомления будут появляться на главном экране и на странице детальной информации. Процесс подачи заявления на досрочное погашение всех видов кредитов стал проще. Добавилась возможность дооформления незаконченной заявки по ОСАГО. Пользователю достаточно подтвердить учетную запись на Госуслугах, после этого система предзаполнит всю нужную информацию. Также появилась возможность оформить онлайн налоговый вычет по индивидуальному инвестиционному счету и имущественный вычет для ипотечных клиентов за 2021 год (ранее уже была доступна возможность оформления налогового вычета за 2020 год). Сервис позволяет ипотечным клиентам ВТБ существенно упростить и ускорить получение налоговых вычетов без оформления бумажных документов и посещения отделений банка и налоговой службы.

Пользователи интернет-банка ВТБ Онлайн могут совершать все ежедневные финансовые операции: переводить деньги близким по России, оплачивать коммунальные услуги, сотовую связь и интернет, оформлять необходимые банковские продукты — кредиты, ипотеку, вклады, накопительные счета и другие. Кроме того, клиенты могут просматривать условия и тарифы по дебетовым картам, не переходя на сайт ВТБ, установить индивидуальные лимиты и расходы по дополнительным картам, а также обращаться в банк через чат.

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : финансы финансовые сервисы интернет-банк ВТБ


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