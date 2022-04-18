Стали известны доходы полпреда СФО

Доход полпреда в СФО Анатолия Серышева за 2021 год составил 12,5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте «Декларатор.орг». По информации с сайта, годом ранее, в бытность Серышева помощником президента РФ, эта сумма составляла 13,1 млн. Но просев в доходах, федеральный чиновник прирос в имущественном плане. Так, общая площадь недвижимости, принадлежащей чиновнику, выросла с 1,1 тысячи до 2,3 тысячи кв. м, а автопарк — с 2 до 3 транспортных средств. Из недвижимого имущества полпреду принадлежат гараж (18,2 кв. м), два дома (100 кв. м) и два земельных участка (2,2 тысячи кв. м).

Супруга Анатолия Серышева задекларировала доход в сумме 8,8 млн рублей. Ей принадлежат земельный участок (1,1 тысячи кв. м), жилой дом (60 кв. м) и машиноместо. За ней числятся легковые автомобили Mercedes-Benz GL-Class 350, Audi Q5, Mercedes-Benz GLE-Class.

Несколькими днями ранее стали известны доходы сенаторов от Новосибирской области — Владимира Городецкого и Александра Карелина.

Доход Городецкого составил 7,2 млн. рублей. В индивидуальной собственности у сенатора и экс-губернатора Новосибирской области — садовый участок (428 кв. м), дом (49,4 кв. м), гараж (46,9 кв. м) и совместная с супругой квартира (100 кв. м). В долевой собственности — участок под строительство жилого дома (997 кв. м), дом (510,6 кв. м), эти же объекты на правах долевой собственности принадлежат и супруге Городецкого, задекларировавшей доход в 0,2 млн рублей. Также за ней числится легковой автомобиль Lexus RX-300.

У второго сенатора и экс-депутата Госдумы Александра Карелина и доход, и список имущества пообширнее. За прошлый год Карелин заработал 8 млн рублей. Ему принадлежат восемь земельных участков (50,2 тысячи кв. м) с разным целевым назначением, два из которых (32,5 тысячи кв. м) располагаются на особо охраняемых территориях. Кроме того, в собственности сенатора база отдыха (92,2 кв. м), шесть жилых домов (7,4 тысячи кв. м), шесть леговых автомобилей, два мотовездехода, мотоцикл, трицикл и автоприцеп. Супруге Карелина принадлежит квартира (178,6 кв. м) и два легковых автомобиля.