В Новосибирской области прошел региональный фестиваль «День предпринимательства Новосибирской области»

Фестиваль проводился с целью помощи субъектам малого и среднего бизнеса найти новые подходы в работе и актуальные решения в период пандемии и изменения экономических условий, а также помочь физическим лицам понять, каким образом можно запускать свой бизнес и как работать в статусе самозанятого.

Фестиваль впервые проходил в онлайн-формате через YouTube трансляцию с прямым включением спикеров 29 ноября 2020 г с 10:00 до 21:30. В мероприятии приняли участие 6 федеральных и 15 региональных спикеров.

Запись трансляции фестиваля «День предпринимательства Новосибирской области» можно посмотреть по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=6VZUZJmkibs

В программу фестиваля вошли выступления:

Приветственное слово заместителя министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области – Васильев Вадим Витальевич; Выступления директора центра «Мой бизнес» о мерах поддержки для субъектов МСП Новосибирской области – Михаил Викторович Космынин; Управления персоналом на аутсорсе и на дистанции — Эдуард Шмидт; Уроки пандемии: каким будет покупатель этой зимой — Мария Гаранина; Гостиничный бизнес. Выживание во время кризиса — Михаил Швецов; Тренды бизнес-образования — Эдуард Коложвари; Мой проект работает, можно ли его масштабировать? — Евгений Бурденюк; Сити-фермерство – профессия будущего. Успешные кейсы — Руслан Провоторов; Как начать бизнес с нуля — Дмитрий Килёв; Как стать самозанятым — Ольга Корпачева; Бизнес в сфере услуг. Как действовать в новых реалиях — Марина Белкина; Ошибки руководителя при работе с командой — Николай Дунаев; Тренды малого и среднего предпринимательства в ближайшие годы в России. К чему готовиться — Андрей Шубин; Где кадры? Почему малый бизнес не может найти сотрудников и как решить эту задачу — Анна Осипова; Трекинг проектов: чему не учит опыт — Екатерина Прутковская; Капитал для бизнеса, как привлечь инвестиции — Евгений Борисов; Как создать бизнес, не выходя из дома — Светлана Копцева; Управление персоналом в новых условиях — Виктор Брызгалов; Ошибки предпринимателя, которые точно приведут бизнес к краху — Виктор Остахов; Модная «цифровизация»: с чего начать предпринимателю и что это принесет? — Надтока Руслан; Реклама в интернет не работает! Разберемся — Антон Новгородцев; Продвижение бизнеса в TikTok — Ася Карпова; Продвижение бизнеса в интернете — Артем Галимов.

Также в программу вошли:

1) Онлайн-выставка для предпринимателей. Возможность разместить информацию о своём бизнесе на официальном сайте мероприятия и аккаунте в сети Instagram;

2) Возможность пройти тестирование на предпринимательские способности;

3) Розыгрыши перед началом и во время трансляции мероприятия;

В мероприятии приняли участие более 700 участников, более 200 из которых являются субъектами МСП. По окончанию фестиваля все зарегистрированные участники получили сертификаты об участии.

Заказчик АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» (центр «Мой бизнес»), телефон: 8-800-600-34-07.

Исполнитель АНО ДПО «Образовательный центр «ОПОРА».

Фото предоставлено организаторами