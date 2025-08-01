Инноваторы из Новосибирска разработали защиту от ударной волны для СКИФа

Новосибирская компания «ЭПОС-Инжиниринг» спроектировала и произвела оборудование для обеспечения стабильности сверхвысокого вакуума в ускорительном комплексе ЦКП «СКИФ». Об этом сообщила пресс-служба «СКИФ». Речь идет о сверхбыстрых затворах (аварийные шиберы). Они необходимы в нештатной ситуации.

— Например, если во фронтенд попадает атмосфера, она формирует ударную волну, которая на своем пути может разрушить дорогостоящее технологическое оборудование: алмазное окно и т.д. Кроме того, летящие вместе с атмосферой влага и пыль губительны для вакуума основного накопителя, к глубине разрежения которого предъявляются особые требования, — рассказал начальник отдела вакуумных технологий «ЭПОС-Инжиниринг» Александр Кривенко.

Разработка новосибирцев позволит избежать многодневной остановки работы СКИФа до восстановления его параметров. Скорость ее сработки — менее 15 миллисекунд (15 тысячных секунды).

Разработчики отмечают, что аварийные шиберы готовы к серийному производству и могут быть востребованы при создании экспериментальных станций ЦКП «СКИФ» второй очереди, а также в других российских проектах класса мегасайенс.

Напомним, после введения санкций против России иностранные партнеры разорвали многие контракты на разработку и поставку оборудования для СКИФ, строительство которого началось в Новосибирске. В итоге его разработку и производство взяли на себя сибирские и российские научные институты, а также предприятия.

Напомним, ЦКП «СКИФ» — проект класса «мегасайенс» с синхротроном поколения «4+» строится в новосибирском наукограде Кольцово и представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения во множестве областей — химии, физике, материаловедении, биологии, геологии, гуманитарных науках. Также «СКИФ» поможет решить актуальные задачи инновационных и промышленных предприятий.

Для строительства СКИФ из федерального бюджета в 2023 году было выделено 17 млрд рублей, в 2024 — еще 14 млрд. Практически половина этих средств — стоимость оборудования, которое создается силами отечественных разработчиков.

Запуск проекта планировался к концу 2024 года, однако он был сдвинут на конец 2025.

В декабре 2024 года учёные запустили линейный ускоритель — инжектор источника синхротронного излучения поколения 4+. В феврале 2025 года выполнен очередной этап запуска инжекционного комплекса – на проектные параметры выведен линейный ускоритель комплекса — пучок электронов в ускорителе достиг энергии 200 МэВ. В мае был запущен бустерный синхротрон.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске хотят построить еще один коллайдер за 23 млрд рублей.