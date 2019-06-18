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В Новосибирске началась подготовка к Технопрому-2019

Губернатор подписал распоряжение о проведении международного форума в сентябре текущего года.
  • 18/06/2019, 15:32
В Новосибирске началась подготовка к Технопрому-2019

VII Международный форум технологического развития «Технопром» пройдет в Новосибирской области в сентябре 2019 года. Соответствующее распоряжение Правительства региона подписал губернатор Андрей Травников, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Документ предусматривает создание рабочей группы и экспертного совета по подготовке форума, определяет сроки разработки плана его мероприятий, а также мероприятия-спутники «Технопрома-2019». В состав рабочей группы по подготовке международного форума технологического развития «Технопром-2019» вошли представители органов власти и местного самоуправления, научного сообщества и общественных организаций. Руководителем рабочей группы назначен заместитель губернатора Новосибирской области Андрей Жуков. Членами экспертного совета по подготовке форума, который также возглавил Андрей Жуков, стали представители инновационного бизнеса, научного, образовательного, экспертного сообществ и органов власти.

Отмечается, что в двухнедельный срок рабочей группе совместно с региональными министерствами экономического развития; промышленности, торговли и развития предпринимательства; науки и инновационной политики, а также департаментом информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области предстоит разработать и утвердить план мероприятий по подготовке форума.

Кроме того, распоряжение предусматривает организацию проведения XIII Сибирской Венчурной Ярмарки и интеграцию ее с форумом в программной и экспозиционной частях, а также проведение в качестве мероприятия-спутника «Технопрома-2019» VII Международного форума «Инновации в медицине».

Форум «Технопром» – одно из крупнейших технологических мероприятий России, главной целью которого является продвижение отечественных научных разработок и инноваций. В 2018 году форум посетили 7 840 человек из 19 стран. На форуме присутствовали 2882 компании из разных отраслей российской и иностранной промышленности. В рамках деловой программы форума прошли 79 форматов, в которых приняли участие 559 спикеров. На выставке были представлены 82 стенда компаний-экспонентов. По итогам форума заключено 49 соглашений мирового и федерального уровня, в подписаниях участвовали ключевые деятели региона.

Фото: Юлия Данилова

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